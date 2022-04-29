Abdurrahim Albayrak'tan seçim paylaşımı

Galatasaray'da 30 Nisan'da yapılması planlanan seçimli genel kurul, İstinaf Mahkemesi'nin kararıyla iptal edildi. Karar sonrası Abdürrahim Albayrak "Galatasaray’da yarın seçim olmalıdır." dedi.

Galatasaray bir yandan Süper Lig'de mücadele etmeye devam ederken diğer yandan da gözler seçimli genel kuruluna çevrildi.

Galatasaray'da 26 Mart'ta yapılan Olağan Mali Genel Kurul'un ardından Burak Elmas ve yönetimi idari yönden ibra edilmezken sarı-kırmızılılar seçime gitmişti.

Seçim kararı, davalar sonrası mahkemeye taşınırken önce seçime tedbir getirilmiş ve 22 Nisan'da yapılan duruşma sonrası ise tedbir kaldırılmıştı.

Yapılan başvuruyu kabul edilerek seçim iptal edildi

Genel kurul üyesi Fırat Develioğlu, seçimin iptali için bir üst mahkemeye giderek yürütmeyi durdurma başvurusunda bulundu. Yapılan başvuruyu kabul eden İstinaf Mahkemesi, 30 Nisan'da yapılacak olan seçime tedbir kararı koydu.

30 Nisan tarihinde yapılacak olan seçimli genel kurul İstinaf Mahkemesi'nin kararıyla iptal edildi.

"Yarın seçim olmalıdır"

İptal sonrası eski yönetici Abdurrahim Albayrak resmi sosyal medya hesabından seçimin yapılması gerektiğini vurgulayan bir paylaşım yaptı.

Albayrak, "Galatasaray’da yarın seçim olmalıdır. Ben şahsen seçimin yapılacağına bütün kalbimle inanıyorum." ifadelerini kullandı.