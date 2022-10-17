Abdülkadir Ömür'ün elinde kırık oluştu

Trabzonspor, Beşiktaş maçında sol elinin üzerine düşen Abdülkadir Ömür'ün parmağında kırık tespit edildiğini açıkladı.

Süper Lig'in 10. haftası dev bir mücadeleye sahne oldu. Beşiktaş ile Trabzonspor, kozlarını Dolmabahçe'de paylaşırken, karşılaşmada kazanan çıkmadı ve mücadele 2-2 sona erdi.

Abdülkadir'in sol el 5. tarak kemiğinde kırık tespit edildi

Trabzonspor, Beşiktaş mücadelesinde sakatlık yaşayan Abdülkadir Ömür ile ilgili bir açıklama yaptı. Bordo-mavililerden yapılan açıklamada, genç futbolcunun sol el 5. tarak kemiğinde kırık tespit edildiği aktarıldı.

İşte Trabzonspor'un açıklaması:

"Tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır"

"A Takımımızın Beşiktaş ile oynadığı maç sırasında sol elinin üstüne düşen futbolcumuz Abdülkadir Ömür'ün yapılan muayene ve görüntülemesi sonucunda sol el 5. tarak kemiğinde (metakarp) kırık tespit edilmiştir. Oyuncumuza atel uygulanmış olup tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır"