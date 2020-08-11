Abel Ferreira: Beşiktaş'la sonuna kadar savaşacağız

PAOK'un Portekizli Teknik Direktörü Abel Ferreira, "Hedefimize kendimizi adadık" diyerek siyah-beyazlılarla yapacakları maça hazır olduklarını söyledi.

PAOK Teknik Direktörü Abel Ferreira, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Beşiktaş ile eşlemelerini değerlendirdi. Abel Ferreira, "Tüm oyuncularım sorumluluklarını bilerek hazırlanıyor. Hepimizin tek hedefi Beşiktaş maçı. Çok çalışmaya devam edeceğiz ve Beşiktaş'ı eleme hedefimize konsantre olacağız." ifadelerini kullandı.

"SONUNA KADAR SAVAŞACAĞIZ"

"Bu takım sonuna kadar mücadele edecek." diyerek sözlerini sürdüren Ferreira, "Hedefimize kendimizi adadık. Tek isteğimiz Beşiktaş'ı elemek ve Şampiyonlar Ligi'nde ileri turlara geçmek. Oyuncularım, bu hedef için savaşacak." dedi.

"BEŞİKTAŞ'I ANALİZ EDİYORUM"

Portekizli teknik adam, "Eşleşme ihtimali olduğundan bu yana Beşiktaş'ı izliyorum. Beşiktaş'ta kim oynarsa oynasın, aynı şekilde odaklanacağız. Rakibimizin tüm özelliklerini analiz ettik. 25 Ağustos'taki maçtan zaferle ayrılmak ve tur atlamak istiyoruz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.