Aboubakar 2 hafta forma giyemeyecek

Milli takımda sakatlanan Beşiktaş'ın oyuncusu Aboubakar'ın, 2 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Vincent Aboubakar, Kamerun milli takımıyla çıktığı maçta sakatlanmıştı.

2 HAFTA SAHALARDAN UZAK

Yapılan incelemelerde Aboubakar'ın sakatlığında sağ uyluk ön adalesinde (Rektus Femoris) gerilme ve ödem (Grade 1 Strain) tespit edildiği açıklandı.

Bu sakatlıkla Kamerunlu golcü, yeşil sahalardan 2 hafta uzak kalacak.

Kasımpaşa, Aytemiz Alanyspor ve B. B. Erzurumspor maçında forma giymesi beklenmeyen oyuncunun tedaviye cevap verme durumuna göre sakatlık süresi uzayabilir ya da kısalabilir.

"FUTBOLCUMUZUN TEDAVİSİNE BAŞLANMIŞTIR"

Siyah-beyazlı ekip de sakatlıkla ilgili yaptığı açıklamada, "Kamerun milli takımının 30 Mart 2021 tarihinde Ruanda ile oynadığı Afrika Uluslar Kupası eleme maçında sağ uyluk ön kısmında ağrı hisseden futbolcumuz Vincent Aboubakar’ın yapılan değerlendirme neticesinde, sağ uyluk ön adalesinde (Rektus Femoris) gerilme ve ödem (Grade 1 Strain) saptanmış olup futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır." ifadelerini kullandı.

CENK TOSUN DA YOK

Beşiktaş'ın diğer golcüsü Cenk Tosun da koronavirüs nedeniyle A Milli Takım kadrosundan çıkarılmıştı. Cenk Tosun da Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.