Aboubakar: Atacağım golü oğluma hediye edeceğim

Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar, Portekiz'de verdiği röportajda yeni doğan bebeği hakkında konuştu. 29 yaşındaki forvet, Beşiktaş'ın Türkiye'nin en büyük kulübü olduğunu da söyledi.

Geçtiğimiz günlerde yeni doğan bebeğini görmek için Portekiz'e giden Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Vincent Aboubakar, bugün İstanbul'a dönüp tekrar idmanlara başlayacak.

"OĞLUMA HEDİYE EDECEĞİM"

Portekiz basınından O Jogo'ya konuşan tecrübeli oyuncu, "Türkiye'ye çok mutlu döneceğim. Sezon devam ettiği için ailemin daha fazla yanında olamamak beni üzecek. Bu nedenle atacağım ilk golü oğluma (Aksel) hediye edeceğim." dedi.

Aboubakar, röportajda Beşiktaş ile ilgili hedeflerinden de bahsedip şunları söyledi:

"Porto'da artık yapabileceğim bir şey kalmamıştı ve Beşiktaş'a dönerek doğru bir karar verdim."

"BEŞİKTAŞ TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KULÜBÜ"

"Beşiktaş Türkiye'nin en büyük kulübü ve biz de ligin en iyi futbol oynayan takımıyız. Şu anki hedefim orada yeni bir şampiyonluk yaşamak. Tabii gol kralı da olabilirsem bu ekstra mutluluk demek."

"TARAFTARSIZ OYNAMAK ÇOK SIKICI"

"Gelecek haftadan itibaren zorlu bir periyoda gireceğiz ve atacağım ilk golümü oğlum Christian Aksel'e armağan edeceğim. Taraftarsız oynamak çok sıkıcı, hele Beşiktaş taraftarı gibi ateşleyici bir kitleden yoksunsanız bu daha da kötü. Coşkunuzu onlarla paylaşmak istiyorsunuz.."