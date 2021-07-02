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    Aboubakar: Beşiktaş'ın teklifi yetersizdi

    Vincent Aboubakar Beşiktaş'la ilgili, " İki kez Beşiktaş'ta zirveye çıktım ama Beşiktaş'ın sunduğu teklif benim için yeterli değildi." ifadelerini kullandı.
    • Haber Merkezi
    • 02.07.2021 - 14:33
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    Aboubakar: Beşiktaş'ın teklifi yetersizdi

    Beşiktaş'tan Al-Nasr'a transfer olan Vincent Aboubakar, Arap basınına açıklamalarda bulundu.

    Beşiktaş ile sözleşme yenilemeyen Aboubakar, "Futbol kariyerimin en iyi dönemlerini Beşiktaş'ta yaşadım.

    “BEŞİKTAŞ’IN SUNDUĞU TEKLİF YETERLİ DEĞİLDİ”

    İki kez Beşiktaş'ta zirveye çıktım ama Beşiktaş'ın sunduğu teklif benim için yeterli değildi. Durumlar bazen bir futbolcunun kontrolünden çıkabiliyor. Ayrıca, taraftarla aramdaki bağ da çok iyiydi." ifadelerini kullandı.

    Aboubakar: Beşiktaş ın teklifi yetersizdi #1

    “BAZEN YENİ BİR MACERA ARIYORSUNUZ”

    Kamerunlu oyuncu, "Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra bana birçok teklif geldi. Al-Nasr'a transfer olmayı seçtim. Bazen kendinize yeni bir meydan okuma ve yeni bir macera arıyorsunuz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

    Ağustos 2016 - Haziran 2017 ve Eylül 2020 - Temmuz 2021 tarihleri arasıdna Beşiktaş'ta mücadele eden Vincent Aboubakar, Süper Lig kariyerinde çıktığı 53 maçta 27 gol atıp 9 asist yaptı.

    Aboubakar: Beşiktaş ın teklifi yetersizdi #2

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