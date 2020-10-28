Aboubakar: Henüz kapasitemin yarısındayım

Denizlispor maçında 1 gol 1 asistle oynayan Aboubakar, henüz tam hazır olmadığını ve ilerleyen maçlarda daha iyi olacağını dile getirdi.

Beşiktaş'ın Porto'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Vincent Aboubakar, performansıyla kısa sürede alkış topladı.

Konyaspor maçında sonradan oyuna girmesine rağmen kısa sürede klasını gösteren Kamerunlu golcü, Denizlispor mücadelesinde de iyi bir performans sergiledi.

1 gol 1 asistle oynayarak kazanılan 3 puanda önemli pay sahibi olan 28 yaşındaki futbolcu, henüz tam kapasiteye ulaşamadığını söyledi.

"1 AY GEÇMEDEN YÜZDE 100'LÜK SEVİYEYE ULAŞACAĞIM"

Aboubakar'ın 22 günlük süreçte sadece 2 gün Nevzat Demir Tesisleri'ne gelmediği, onun dışındaki 20 günün tamamında takım izinli bile olsa antrenör eşliğinde özel olarak çalışıp performansını yukarıya çıkardığı belirtildi.

Tecrübeli oyuncunun, "Kapasitemin sadece yarısındayım. 1 ay geçmeden yüzde 100'lük seviyeye ulaşacağım." dediği bildirildi.