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    Aboubakar: Hocamdan ve takım arkadaşlarımdan özür diliyorum

    Aboubakar: Hocamdan ve takım arkadaşlarımdan özür diliyorum

    Beşiktaş'ın Gaziantep FK'yı 2-1 yendiği maçta iki gol atan Aboubakar geçen hafta oyundan çıkarken yaptığı hareket nedeniyle takım arkadaşlar0ından ve Sergen Yalçın'dan özür diledi.
    • Haber Merkezi
    • 06.03.2021 - 21:30
    • Güncelleme : 06.03.2021 - 21:38
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    Beşiktaş'ın Gaziantep FK'yı 2-1 yendiği maçta iki gol atan Aboubakar maçın ardından açıklamalarda bulundu.

    "ÖZÜR DİLİYORUM"

    Sergen Yalçın ve takım arkadaşlarından bir kez daha özür dileyen Aboubakar, "Geçen hafta yaptığım davranıştan dolayı hocam ve takım arkadaşlarımdan bir kez daha özür diliyorum. Biz çok iyi bir aileyiz ve tüm arkadaşlarımı, hocalarımı çok seviyorum." dedi.

    Aboubakar: Hocamdan ve takım arkadaşlarımdan özür diliyorum #1

    "ŞAMPİYON OLABİLİRSEK HERKES ADINA İYİ OLUR"

    Gaziantep'e karşısı iyi bir performans sergilediklerini ifade eden Aboubakar, "Takım olarak değerlendirmek lazım. Larin de bu sezon çok goller attı. Ben de atıyorum ama önemli olan takımın başarısı. Takım olarak başarı yakalayabilirsek, şampiyon olabilirsek herkes adına iyi olur, güzel bir kutlama yapabiliriz." şeklinde konuştu.

    Aboubakar: Hocamdan ve takım arkadaşlarımdan özür diliyorum #2

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