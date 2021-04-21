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    Aboubakar, Kayserispor maçında yok

    Beşiktaş’ta Vincent Aboubakar, Kayserispor maçında oynayamayacak.
    • Haber Merkezi
    • 21.04.2021 - 13:27
    • Güncelleme : 21.04.2021 - 13:42
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    Aboubakar, Kayserispor maçında yok

    Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Vincent Aboubakar, dün oynanan Sivasspor maçında sakatlanıp oyundan çıkmıştı.

    Maç sonu açıklamalarda bulunan Aboubakar, "MR çekildikten sonra durumum belli olacak. Testlerden sonra sahalardan ne kadar süre uzak kalacağım veya kalmayacağım belli olacak." ifadelerini kullanmıştı.

    Aboubakar, Kayserispor maçında yok #1

    KAYSERİSPOR MAÇINDA YOK

    Sakatlanan Aboubakar, cumartesi günü oynanacak Kayserispor maçında forma giyemeyecek.

    "TEDAVİSİNE BAŞLANMIŞTIR"

    Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Futbol Takımımızın Süper Lig’in 36. haftasında, dün akşam Demir Grup Sivasspor ile oynadığı maç esnasında sağ üst ön adalesinde yaşadığı rahatsızlık nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Vincent Aboubakar’ın yapılan klinik değerlendirme ve Acıbadem Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde, sağ uyluk üst adalesinde (rectus femoris) kanama ve ödem bulgularına rastlanmıştır. Aboubakar’ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

    Aboubakar, Kayserispor maçında yok #2

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