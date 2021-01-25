Aboubakar-Larin ikilisinin tek rakibi: Kane-Son

Lider Beşiktaş'ta toplam 23 kez ağları havalandıran Aboubakar ile Larin, Kane-Son ikilisinin ardından Avrupa'nın en golcü oyuncuları oldu.

Süper Lig'in ilk yarısını lider kapatan ve attığı 47 golle en golcü takım olan Beşiktaş'ta, şüphesiz yakalanan bu başarının en önemli mimarları Aboubakar ile Larin oldu.

Toplam 23 gol atan siyah-beyazlı futbolcular, Kane-Son ikilisinin ardından Avrupa'nın (5 büyük lig) en golcü oyuncuları oldu.

OPTA'nın haberine göre; Süper Lig'de 21 haftalık süreçte 19 maçta forma giyen Larin tam 12 gole imzasını koydu. Aboubakar ise 16 lig maçında 11 gol attı. Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'de Beşiktaşlı iki futbolcuyu geçebilen hücum hattı sadece Tottenham'dan çıktı.

KANE-SON İKİLİSİ ZİRVEDE

Harry Kane ve Heung-min Son ikilisi bu sezon Premier Lig'de 12'şer golle toplamda 24 gol kaydetti. Hücum hattını Hulk'la güçlendirmeyi hedefleyen Beşiktaş'ta mevcut isimler Larin ve Aboubakar, Avrupa çapında başarı sağladı.

Asist rakamları eklendiğinde de ikilinin verimliliği daha da dikkat çekiyor. Larin 12 gol 3 asistle 15 gole, Aboubakar da 11 gol 2 asistle 13 gole direkt katkı yaptı.

İkilinin toplam gol katkısı da 27 oldu.