Aboubakar: MR'dan sonra durumum belli olacak

Süper Lig'İn 35. haftasında Sivasspor'la berabere kalan Beşiktaş'ta Aboubakar açıklamalarda bulundu.

Süper Lig’in 36. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Sivassspor ile 0-0 berabere kaldı.

Maçın ilk yarısında sakatlanan Aboubakar, maç sonu açıklamalarda bulundu.

"MR ÇEKİLDİKTEN SONRA DURUMUM BELLİ OLACAK"

Aboubakar açıklamasında, “MR çekildikten sonra durumum belli olacak. Testlerden sonra sahalardan ne kadar süre uzak kalacağım veya kalmayacağım belli olacak.





"SIKINTILI BİR DÖNEMDEN GEÇİYORUZ"

Sıkıntılı ve zor bir dönemden geçiyoruz. Sakatlarımız var. Bugün Larin'i de gördüm, o da sakatlandı. Yüksek karakterli oyunculardan kurulu bir takımız, bu zorluklara yenilmeyeceğiz.” İfadelerini kullandı.