Aboubakar: Sergen Yalçın gibi efsane olabilmek önemli bir iş

Beşiktaş'ın Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar, teknik direktörü Sergen Yalçın'a övgüler yağdırdı.

Ligde attığı 15 golle Beşiktaş'ın lider olmasında önemli katkı sağlayan Vincent Aboubakar, kulüp dergisi için bir röportaj verdi.

"SERGEN YALÇIN GİBİ EFSANE OLMAK ÖNEMLİ"

"Sergen Yalçın'ı futbolcuyken izlememiştim ve çok fazla tanımıyordum ama güzel bir gelenek başlatıyor." diyen Kamerunlu, "Beşiktaş'ta oynamış, ismini bırakmış ve şu an da teknik direktörlük yapıyor. Bu geleneğin devam etmesi lazım. Sergen Yalçın gibi arkanızda iyi bir isim bırakıp, efsane olmak ve saygı kazanmak önemli." ifadelerini kullandı.

İyi ve sürekli kazanmak isteyen oyunculardan kurulu bir kadroya sahip olduklarını söyleyen Aboubakar, takım için özel olan futbolcuyu açıkladı.

"ALLAH NECİP'İ KORUSUN"

"Takım olmak çok fazla şey gerektiriyor." açıklamasını yapan Vincent Aboubakar, "Oyuncuların ne kadar katkı vermek istedikleri çok önemli. Bu hislerimizi, kazanmayı ne kadar istediğimizi kontrol edebilirsek fark yaratabiliriz. Necip Uysal gibi karakterli oyuncular her zaman çok önemlidir. Çok özel bir futbolcu. Allah onu korumaya devam etsin." sözleriyle takım arkadaşını övdü.

Kamerunlu futbolcu, Süper Lig'in 22. haftasında oynadıkları ve 2-1 mağlup oldukları Trabzonspor maçında kaçırdığı golün, bu sezon kendisini en çok üzen an olduğunu sözlerine ekledi.