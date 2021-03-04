Aboubakar, Sergen Yalçın'dan özür diledi

Yeni Malatyaspor maçında oyundan alındığı için Sergen Yalçın'a tepki gösteren Vincent Aboubakar, hocasının gönlünü aldı.

Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 1-0 yenen Beşiktaş'ta, maçın sonlarına doğru oyundan alınan Aboubakar, teknik direktör Sergen Yalçın'a tepki göstermişti.

Kamerunlu golcü, hocasıyla bir görüşme yaparak oynama isteğinden dolayı böyle bir davranışta bulunduğunu söyledi.

"ÖZÜR DİLERİM"

29 yaşındaki futbolcu, "O kadar hırslıydım ki, oyundan çıkarken 15-20 dakika daha olduğunu zannettim. Daha yapabileceğim çok şey olduğunu düşündüm. Hırsımdan dolayı yaptığım hareketlerden dolayı sizi üzdüysem özür dilerim." dedi.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

"PROBLEM YOK"

Sergen Hoca ise "Sen hırsını korumaya devam et. Birbirimiz anlıyoruz, problem yok." sözlerini kullandı.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)