Aboubakar: Sözleşmemdeki maddeden haberim yoktu

Beşiktaş'ta sezonun son bölümünde forma giyemeyen Vincent Aboubakar şampiyonluk sonrası konuştu.

Süper Lig'in 2020-2021 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ta tecrübeli golcü Vincent Aboubakar, önemli açıklamalarda bulundu.

29 yaşındaki futbolcu, bu sezon 15 golle takımının en önemli parçalarından biri olmuştu. Ancak Aboubakar ligin son haftalarında sakatlığından dolayı düzenli forma şansı bulamadı.

"BEŞİKTAŞ'A TEŞEKKÜR ETMEK İSTİYORUM"

"Beni buraya bir kez daha getirdiği için Beşiktaş'a, başkana ve iyi bir menajerim var, ona teşekkür etmek istiyorum. Sakatlıklarımdan dolayı Porto'da zor zamanlar geçiriyordum. Yeniden buraya döndüm ve oynamaya başladım."

"BAŞARILI OLDUK"

"Hayat felsefemde, devamlı önüme hedefler koyarım. Bence hedefsiz yaşanmaz. Kulüp olarak bir hedefimiz vardı. Futbolcu, kendi içinde bireysel bir sporcu. Biz bireysel olarak, bütün futbolcular kendi üstümüze düşeni yaptık ve bunu grup sporuna dönüştürerek başarılı olduk."





"BİZ BU ŞAMPİYONLUĞU HAK ETTİK"

"Göztepe maçının ikinci yarısını izleyemedim. Odaya, dua etmeye gittim. Buraya ilk geldiğimde şampiyon olacağımızı biliyordum. 'Biz şampiyon olmadan bu lig bitmeyecek' inancındaydım. Biz bu şampiyonluğu hak ettik. Benim hayatımda sosyal medya paylaşımlarına yer yok, ben futbolcuyum."

"FİNALDE YOKUM"

"Finalde oynamayacağım. Tedavim vardı, siz çağırdığınız için geldim. Sakatlığımı yavaş yavaş biraz daha az hissediyorum. Milli takıma da haber verdim, oynayamayacağımı söyledim. Beni çağırmamalarını istedim."

"BEŞİKTAŞ'TA KALACAK MI?"

"Kesinlikle burada kalmak, Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorum ama kulübün menajerimle konuşması lazım. Kontratımda 30 maç oynama zorunluluğu maddesi olduğunu sonradan öğrendim"

UNUTAMADIĞI MAÇ

TRT Spor'a konuşan Aboubakar, "Deplasmanda oynadığımız Yeni Malatyaspor maçını 1-0 kazandık golü Atiba attı, asisti ben yaptım. Rakiplerle arayı açmıştık. Benim için golden daha değerliydi." diyerek sözlerini noktaladı.