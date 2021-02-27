Aboubakar ve Larin toplamda 26 gol attı

Süper Lig'de sezon başında golcü sıkıntısı yaşayacağı tahmin edilen Beşiktaş'ta santrforlar Aboubakar ve Larin 26 gol atarak büyük bir başarıya imza attı.

Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş ligin en çok gol atan takımı konumunda.

Sezon başına kabus gibi başlayan siyah-beyazlılarda oluşan aile ortamının yanı sıra Sergen Yalçın'ın taktiğinin kusursuz olarak sahaya yansıtılması da başarıda büyük pay sahibi oldu.

Takımın golcüleri Larin ve Aboubakar da bu sezon atılan 56 golün 32'sinde gole direkt katkı yaparak siyah-beyazlıların topladığı puanlarda önemli rol oynadı.

26 GOL ATTILAR

İki futbolcu da attığı 13'er golle gol krallığı yarışında yer alırken 3'er de asist yapmayı başardı. Aboubakar ve Larin toplamda 26 gol atarak birçok Süper Lig takımının toplam attığı gol sayısı kadar takımına destek oldu.

Siyah-beyazlılar gelecek hafta Yeni Malatya deplasmanına konuk olacak.