Aboubakar ve Larin transfer haberleri hakkında konuştu

Beşiktaş'ta toplamda 23 gol atan Aboubakar (9) ile Larin (14), transferi henüz düşünmediklerini ve şampiyonluğa odaklandıklarını söyledi.

Beşiktaş'ın gol yükünü çeken Aboubakar ile Larin, siyah-beyazlı kulüpteki gelecekleri hakkında açıklamalarda bulundu.

ABOUBAKAR: ANI YAŞAMAMIZ LAZIM

Aboubakar, "Anı yaşamamız lazım, çok da ileriye bakmaya gerek yok. Taraftarın sevgisinden dolayı teşekkür ederim. Bana gösterdikleri ilgi çok güzel ama takım olarak çalışıyoruz. Onlara en güzel cevabı şampiyon olarak verebiliriz." dedi.

LARIN: ŞU AN BİR ŞEY YOK

Larin ise, "Belçika'da çok çalıştım ve futbolumu geliştirmeyi hedefledim. Şu anda Beşiktaş'tayım ve başka bir şey düşünmüyorum. Yazın bir transfer durumu olursa konuşuruz ama şu an bir şey yok." ifadelerini kullandı.