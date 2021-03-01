Aboubakar ve Larin'den Sergen Yalçın'a övgü

Beşiktaş'ın iki golcüsü Aboubakar ile Larin, Sergen Yalçın'ın nasıl bir teknik direktör olduğunu anlattı.

Attıkları 13'er golle Beşiktaş'ı sırtlayan Aboubakar ile Larin, şampiyon olmak istediklerini söyledi.

İkili, teknik direktör Sergen Yalçın'a da övgüler yağdırdı.

"TEK KELİME ETMEDİ"

Aboubakar, “Sergen Yalçın’ın sistemi ve oyun anlayışı süper. Haftalardır top kaybı yaşamama rağmen tek bir kelime etmedi ve ısrarla arkamda durdu. Benimle her maç sonrası görüşme yaparak motive etti. Eksiklerimi söyledi. Gol atmaktan çok takım birlikteliği içinde olmamızın önemli olduğundan bahsetti. Biz de ekip olarak sahada onun tüm istediklerini yerine getirmeye çalışıyoruz. Sezon sonunda Beşiktaş formasıyla yeniden şampiyonluk sevinci yaşayacağıma olan inancım tam.” ifadelerini kullandı.

Sezon başında takımdan gönderilmenin eşiğinden dönen Cyle Larin, Sergen Yalçın’la beraber kariyerinde önemli bir çıkışa imza atmıştı.

25 yaşındaki Kanadalı futbolcu, bu sezon 29 mücadele sonunda 16 gol ve 3 asistle oynayarak takımının en skorer ismi olmayı başardı.

"ÖZGÜVENİMİZİ YERİNE GETİRDİ"

Tecrübeli teknik adamla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Larin, “Süper Lig ve Türkiye Kupası’nı almak istiyoruz. Teknik direktörümüz, futbolcunun sahada işini yapmasını istiyor. Biz de öyle yapıyoruz. Tüm takım olarak var gücümüzle çalışıyor, futbol oynuyor ve gol atıyoruz. Sergen Yalçın bizlere özgüvenimizi geri getirdi ve sahaya çıktığımızda hedeflerin takımı olduğumuzu hissettiriyor. Her maçta değişik sistem ile rakiplerimizle mücadele ediyor ve başarıyoruz. Özellikle sistem olarak çok güçlüyüz. Yeni Malatyaspor mücadelesiyle beraber kazanmaya devam edip hedeflediğimiz kupaları peşe peşe kaldırmak istiyoruz.” sözlerini sarf etti.