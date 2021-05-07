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    Aboubakar ve N'Koudou derbide yok

    Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar ve Georges-Kevin N'Koudou, Galatasaray derbisinin kadrosuna alınmadı.
    • Haber Merkezi
    • 07.05.2021 - 17:18
    • Güncelleme : 08.05.2021 - 21:24
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    Aboubakar ve N'Koudou derbide yok

    Süper Lig'in 40. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Galatasaray deplasmanına çıkacak.

    Şampiyonluk mücadelesi açısından iki takım da çok kritik bir maç oynayacak. Cumartesi günü oynanacak mücadele saat 20:30'da başlayacak.

    Dev derbiyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

    Derbi öncesinde iki takım da çalışmalarını tamamlarken, iki takım hocası da galibiyet için oyuncularını hazırladı.

    Aboubakar ve N Koudou derbide yok #1

    ABOUBAKAR VE N'KOUDOU YOK

    Derbi öncesinde siyah-beyazlı ekibe, iki oyuncudan kötü haber geldi.

    Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar ve Georges-Kevin N'Koudou, Galatasaray derbisinin kadrosuna alınmadı.

    Aboubakar ve N Koudou derbide yok #2

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