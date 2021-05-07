Aboubakar ve N'Koudou derbide yok

Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar ve Georges-Kevin N'Koudou, Galatasaray derbisinin kadrosuna alınmadı.

Süper Lig'in 40. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Galatasaray deplasmanına çıkacak.

Şampiyonluk mücadelesi açısından iki takım da çok kritik bir maç oynayacak. Cumartesi günü oynanacak mücadele saat 20:30'da başlayacak.

Dev derbiyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Derbi öncesinde iki takım da çalışmalarını tamamlarken, iki takım hocası da galibiyet için oyuncularını hazırladı.

ABOUBAKAR VE N'KOUDOU YOK

Derbi öncesinde siyah-beyazlı ekibe, iki oyuncudan kötü haber geldi.

Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar ve Georges-Kevin N'Koudou, Galatasaray derbisinin kadrosuna alınmadı.