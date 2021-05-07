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Aboubakar ve N'Koudou derbide yok
Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar ve Georges-Kevin N'Koudou, Galatasaray derbisinin kadrosuna alınmadı.
- Haber Merkezi
- 07.05.2021 - 17:18
- Güncelleme : 08.05.2021 - 21:24
Süper Lig'in 40. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Galatasaray deplasmanına çıkacak.
Şampiyonluk mücadelesi açısından iki takım da çok kritik bir maç oynayacak. Cumartesi günü oynanacak mücadele saat 20:30'da başlayacak.
Dev derbiyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek.
Derbi öncesinde iki takım da çalışmalarını tamamlarken, iki takım hocası da galibiyet için oyuncularını hazırladı.
ABOUBAKAR VE N'KOUDOU YOK
Derbi öncesinde siyah-beyazlı ekibe, iki oyuncudan kötü haber geldi.
Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar ve Georges-Kevin N'Koudou, Galatasaray derbisinin kadrosuna alınmadı.