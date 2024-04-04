Aboubakar yerde kaldı! Beşiktaş penaltı bekledi

ensonhaber.com
Süper Lig'de 31. haftanın kapanış mücadelesinde Başakşehir ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.
Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısında ise tartışmalı bir pozisyon yaşandı.
Beşiktaş cephesi bir pozisyonda penaltı bekledi.
Devam kararı çıktı
Siyah-beyazlı takımda Vincent Aboubakar, 7. dakikada rakip ceza sahasında Oliver Kemen'in müdahalesiyle yerde kaldı ve penaltı itirazında bulundu.
Hakem Zorbay Küçük, oyunu sürdürdü. Hakem, bir süre VAR'ı da dinledikten sonra devam kararında kaldı.
Öte yandan Beşiktaşlı taraftarlar, bu pozisyonun ardından oyunun devam etmesine sosyal medyadan yoğun bir şekilde tepki gösterdi.
(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış