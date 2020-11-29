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- Aboubakar'ın 2. golü öncesi faul beklentisi
Aboubakar'ın 2. golü öncesi faul beklentisi
- Haber Merkezi
- 29.11.2020 - 20:00
- Güncelleme : 29.11.2020 - 20:05
Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, Fenerbahçe karşısında erkenden 2-0'lık üstünlüğü yakalarken, 20. dakikada Vincent Aboubakar'ın attığı gole Fenerbahçeli oyuncular uzun süre itiraz etti.
MONTERO'NUN MÜDAHALESİ TARTIŞMA YARATTI
Ghezzal'ın ortasında Aboubakar'ın kafa vuruşu sonrasında Beşiktaş farkı 2'ye çıkarırken, pozisyonun hemen öncesinde orta sahadaki pozisyon tartışma yarattı.
Altay'ın uzun topu sonrasında orta sahada Montero ve Cisse hava topunda mücadeleye girdi ve Cisse'nin arkasındaki Montero'nun yaptığı müdahalenin ardından sarı-lacivertli oyuncular faul kararı bekledi.
VAR UYARMADI
Golün ardından hakem Tugay Kaan Numanoğlu, VAR odasında hakem Abdülkadir Bitigen'den uyarı gelmediğini belirterek golün nizami olduğunu işaret etti ve Beşiktaş 20. dakikada 2-0 üstünlüğü yakaladı.
(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)
RIDVAN DİLMEN: FAUL VAR
NTV yorumcusu Rıdvan Dilmen ise pozisyon hakkında yaptığı açıklamada, “Fenerbahçe'nin yediği 2. gol öncesindeki pozisyon net faul. Tartışmasız.” diyerek görüşünü belirtti.