Aboubakar'ın 2. golü öncesi faul beklentisi

Beşiktaş'ın 2. golünden önce Montero ve Cisse'nin hava topu mücadelesinde sarı-lacivertliler faul bekledi. Hakem Tugay Kaan Numanoğlu pozisyonu devam ettirirken gol sonrası VAR'dan da uyarı gelmedi.

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, Fenerbahçe karşısında erkenden 2-0'lık üstünlüğü yakalarken, 20. dakikada Vincent Aboubakar'ın attığı gole Fenerbahçeli oyuncular uzun süre itiraz etti.

MONTERO'NUN MÜDAHALESİ TARTIŞMA YARATTI

Ghezzal'ın ortasında Aboubakar'ın kafa vuruşu sonrasında Beşiktaş farkı 2'ye çıkarırken, pozisyonun hemen öncesinde orta sahadaki pozisyon tartışma yarattı.

Altay'ın uzun topu sonrasında orta sahada Montero ve Cisse hava topunda mücadeleye girdi ve Cisse'nin arkasındaki Montero'nun yaptığı müdahalenin ardından sarı-lacivertli oyuncular faul kararı bekledi.

VAR UYARMADI

Golün ardından hakem Tugay Kaan Numanoğlu, VAR odasında hakem Abdülkadir Bitigen'den uyarı gelmediğini belirterek golün nizami olduğunu işaret etti ve Beşiktaş 20. dakikada 2-0 üstünlüğü yakaladı.





(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

RIDVAN DİLMEN: FAUL VAR

NTV yorumcusu Rıdvan Dilmen ise pozisyon hakkında yaptığı açıklamada, “Fenerbahçe'nin yediği 2. gol öncesindeki pozisyon net faul. Tartışmasız.” diyerek görüşünü belirtti.