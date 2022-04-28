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    Aboubakar'ın yeni rotası Fenerbahçe mi olacak?

    Arap basını Fenerbahçe'nin Aboubakar ile ilgilendiğini yazdı. Tecrübeli golcü için Fenerbahçe'nin ön planda olduğu belirtilirken, yönetimin yüz yüze görüşmeye gideceği iddia edildi.
    • Haber Merkezi
    • 28.04.2022 - 12:46
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    Aboubakar'ın yeni rotası Fenerbahçe mi olacak?

    İsmail Kartal ile yeniden yükselişe geçen ve kaybettiği formunu kazanan Fenerbahçe, gelecek sezonun planlamasını yapıyor.

    İsmail Kartal devam edilip edilmeyeceği henüz net değil ancak yönetim şampiyonluk için hazırlıklara başladı.

    Teknik direktörün netleşmesinden sonra transfer düğmesine basmak isteyen Fenerbahçe, bazı isimleri ise yakın takibe aldı.

    Bu isimlerden birisi olan ve Al Nassr'da forma giyen Vincent Aboubakar, Fenerbahçe yönetiminin radarına girdi.

    Arap basını tecrübeli futbolcuyla Brighton, Paris Saint Germain ve Fenerbahçe'nin ilgilendiğini yazdı.

    Fenerbahçe'ye daha yakın olduğu söylenilen tecrübeli ismin yeni sezonda nasıl bir kadar vereceği ise merak konusu oldu.

    Peki, Aboubakar'ın yeni rotası Fenerbahçe mi olacak? İşte haberin detayları..

    Aboubakar'ın yeni rotası Fenerbahçe mi olacak?

    Akşam gazetesinin Arap basınında derlediği habere göre; Vincent Aboubakar, Al Nassr Yönetimi'yle görüştü ve ailevi sebeplerinden ötürü takımda kalmak istemediğini söyledi. Bunun üzerine Al Nassr, Wahbi Khazri'yi transfer etmek için girişimlere başladı.

    Aboubakar ın yeni rotası Fenerbahçe mi olacak? #1

    Bazı Arap kaynaklarına göre; Kamerun'lu forvet, PSG, Fenerbahçe, Brighton gibi birçok kulübün dikkatini çekiyor.

    Aboubakar için Fenerbahçe'nin ön planda olduğu belirtildi. Aboubakar'ın Beşiktaş'tan ayrılış şekli nedeniyle Siyah-Beyazlı ekip tarafından istenmediği kaydedildi.

    Aboubakar ın yeni rotası Fenerbahçe mi olacak? #2

    Fenerbahçe yönetiminin Aboubakar'la 1 hafta içinde yüz yüze görüşülmesi bekleniyor.


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