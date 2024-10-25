Okan Buruk'un apandisti patladı

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UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında sahasında konuk ettiği İsveç ekibi Elfsborg'u 4-3'lük skorla mağlup ederek puanını 7'ye çıkaran Galatasaray'da, sıcak bir gelişme yaşandı.

Süper Lig'in 10. haftasında 28 Ekim Pazartesi akşamı saat 20.00'de derbi mücadelesinde Beşiktaş'ı Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde ağırlayacak olan sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Okan Buruk, sağlık sorunu yaşadı.

AMELİYATA ALINDI

İHA'nın haberine göre; Sağlık şikayetleri nedeniyle hastaneye giden Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un apandisinin patladığı belirtildi.

Bu durum üzerine Buruk, ameliyata alındı.

Okan Buruk’un sağlık durumunun iyi olduğu ve endişelenecek bir şeyin olmadığı ifade edildi.

"SAĞLIĞINA KAVUŞMASINI TEMENNİ EDERİZ"

Öte yandan Galatasaray Kulübü, konu hakkında şu açıklamayı yaptı:

Futbol A Takımı Teknik Direktörümüz Okan Buruk, bugün öğle saatlerinde ani gelişen apandisit rahatsızlığı sebebiyle başarılı bir operasyon geçirmiştir.



Teknik Direktörümüz Okan Buruk’a geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ederiz.

"GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİMİZİ İLETİRİZ"

Beşiktaş Kulübü de sosyal medya hesabından Okan Buruk'a geçmiş olsun dileklerini iletti ve şu mesajı paylaştı:

Galatasaray Spor Kulübü Teknik Direktörü Okan Buruk’un apandisit rahatsızlığı sebebiyle başarılı bir ameliyat geçirdiğini öğrendik.



Okan Buruk’un en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni eder, Galatasaray Spor Kulübü camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz.



Beşiktaş JK

DERBİDE OLMAYABİLİR

Başarılı teknik adamın derbi maçında ise takımının başında olup olmayacağı henüz netlik kazanmadı.