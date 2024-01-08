Acun Ilıcalı açıkladı: Liverpool'dan futbolcu alıyoruz

Championship ekibi Hull City, büyük bir transfer bombası patlatmaya hazırlanıyor.
İngiliz ekibinin sahibi Acun Ilıcalı, transfer açıklamasında bulundu. Ilıcalı, Liverpool forması giyen Fabio Carvalho için anlaşmaya vardıklarını söyledi.
Transfer için anlaştıklarını söyleyen Acun Ilıcalı, şöyle konuştu:
Fabio Carvalho transferi için Liverpool ile anlaşmaya vardık. Bizi hedeflerimize götürecek mükemmel bir ismi daha kadromuza kattık! Transfer süreci çok zordu ancak 15'ten fazla teklif alan Carvalho, Hull'u seçti. Çok mutluyuz. Büyük bir iş başardık!
Transfer bitti
Hull City, genç oyuncunun kiralık transferi için Liverpool ile anlaşma sağladı.
Kiralık sözleşmede satın alma opsiyonu yer almayacak ve 21 yaşındaki futbolcu, kısa süre içerisinde sağlık kontrolünden geçecek.
Fabio Carvalho, sezonun ilk yarısını kiralık olarak RB Leipzig'te geçirmişti. Liverpool, 21 yaşındaki futbolcuyu Alman ekibinde çok fazla süre alamamasının ardından geri çağırmıştı.
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