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Haber Merkezi

Zirve takibini sürdüren Fenerbahçe, Süper Lig’in 20. hafta mücadelesinde Adana Demirspor’a konuk oldu.

İkinci yarısı hareketli geçen maçta Fenerbahçe 4-0 kazandı.

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Adana Demirspor maçının ardından açıklamalar yaptı.

"KAZANMAMIZ GEREKEN BİR MAÇTI, KAZANDIK"

Ilıcalı, sözlerine şöyle başladı:

Takımız için çok iyi bir galibiyetti. Puan durumu olarak Adana Demirspor sıkıntılı olabilir ama güzel bir takım. Kazanmamız gereken bir maçtı, kazandık.

"SÜREKLİ MOTİVE ETTİLER"

Fenerbahçe taraftarından övgüyle bahseden Ilıcalı, şunları dedi:

Taraftarlarımız bizi sürekli motive etti. Durmadan bizi desteklediler. Taraftarımız 12. adamımız. Tüylerim diken diken oldu. Baştan aşağı desteklediler. Galibiyetin önemli parçası oldular.

YABANCI VAR SÖZLERİ

Yabancı VAR hakkında konuşan Ilıcalı, şu ifadeleri kullandı:

Yabancı VAR bizim için başladı. Çok mutluyuz. Israr ettik en başından beri, ağustos ayından beri aynı şeyleri söylüyoruz. Yeni bir döneme başladık Türk futbolunda.

"NİYET SORGULAMAYACAĞIZ"

Niyet sorgulamayacaklarını belirten Ilıcalı, şu açıklamayı yaptı:

Yabancı VAR ile birlikte belli oranda niyet sorgulamayacağımız bir dönem başladı. Hata olacak, lehimize aleyhimize olacak. Bugün hakemin niyetini sorgulamadık.

"GELECEK İÇİN ÇOK İYİ"

Acun Ilıcalı, açıklamalarına şöyle devam etti:

Türk futbolunun geleceği için çok iyi. Gerilim düşecek. Hakem konusu, Türk futbolunda gerilimin önemli konusu. Gelecekten çok daha ümitliyim. Maçta hakem karar veriyor, bazen VAR'dan müdahale oluyor bazen olmuyor. Futbolun yüzde 50'si gri alan. En önemli konu niyet sorgulamamak. İptal ederse de ediyor. Geçen sene Sivas maçında yabancı VAR hatasıyla ciddi yara aldık ama ağustos ayından itibaren yabancı VAR'ı istiyoruz.

"ADIM ADIM GELİYORUZ"

Adım adım geldiklerini ifade eden Ilıcalı, şu sözleri sarf etti:

Adım adım geliyoruz. Güzel günleri, güzel galibiyetleri inşallah taraftarımızla birlikte yaşarız.

"KAYBETMEYECEĞİZ DEMEDİK"

Puan farkını kapatacaklarını belirten Acun Ilıcalı, şu değerlendirmeyi yaptı:

En başından beri şunu söyledik. Kaybetmeyeceğiz demedik. Şampiyonluk istiyoruz, mücadele edeceğiz dedik. 2 puan kaybedince ortalığı yıkmanın ne manası var. Fenerbahçe taraftarıyla büyük. Biz büyük bir aileyiz, camiayız. Taraftarımıza güveniyorum. Omuz omuza verip puan farkını kapacağız.

"AVANTAJIMIZ VAR"

Fikstür avantajlarının olduğunu belirten Ilıcalı, şunları dedi:

Fikstür avantajımız var ciddi derecede. Geleceği bilemiyoruz ama fikstür avantajı, oynanacak maçların çoğunluğu var.

TRANSFER AÇIKLAMASI

Transfer hakkında konuşan Acun Ilıcalı, şu sözleri sarf etti: