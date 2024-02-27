Acun Ilıcalı, Aleksander Ceferin'le bir arada Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile bir araya geldi.

ensonhaber.com

İngiltere Championship'te başarılı bir sezon geçiren ve Premier Lig'e yükselmeyi hedefleyen Hull City'de takımın sahibi Acun Ilıcalı, önemli bir buluşma gerçekleştirdi.

Ünlü televizyoncu Ilıcalı, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile bir görüşme yaptı.

Ceferin'in ülkesi Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da bir araya gelen ikili, Ilıcalı'nın futbola olan yatırımları üzerine görüş alışverişinde bulundu.

"Futbol dolu çok güzel bir sohbet oldu"

Ceferin ile yaptığı görüşme hakkında bir paylaşım yapan Ilıcalı şu ifadeleri kullandı: