Acun Ilıcalı: Ali Koç istifa etmemeli

Acun Ilıcalı, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u destekledi ve istifa etmemesi gerektiğini söyledi.

Fenerbahçe taraftar ve Championship ekibi Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, BluTV'de Cansu Canan Özgen'in sunduğu 40 programında Fenerbahçe, Ali Koç ve Emre Belözoğlu'na dair açıklamalarda bulundu.

Ilıcalı, Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'den kendisinin ayrılmak istediğini açıklarken, başkan Ali Koç'un devam etmesi gerektiğini söyledi.

Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'de teknik direktör olarak devam etmek isteyen Emre Belözoğlu'nun ayrılma nedenini anlattı.

"EMRE'NİN KALMASINI ÇOK İSTEDİM"

Belözoğlu'nun kendi tercihi olduğunu aktaran Ilıcalı, "Ali Koç yollarını Emre'yle ayırmak istemedi. Emre'nin bünyenin içinde olmasını istedi. Emre'nin tercihi... Emre Fenerbahçe'de kalmak istemedi. Başkanımız başka bir teknik direktörle çalışmak istedi ama Emre'nin de kalmasını istedi. Emre de 'Ben tek başıma yoluma devam edeceğim' dedi. Bu haksızlık değil. Başkanımız o dönemde kendi açısından daha güven verecek, camia içinde ses getirecek birini getirmek istedi belki de. Bence Emre'ye haksızlık eden yönetim olmadı ama Fenerbahçe camiası genel olarak Emre'ye sahip çıkmadı. Bunu yönetim olarak söylemiyorum. Taraftarımızın Emre'ye yeterli desteği verdiğini düşünmüyorum. Emre'nin kalmasını çok istedim." dedi.

"BENCE İSTİFA ETMEMELİ"

Acun Ilıcalı, işlerin yolunda gitmediği Fenerbahçe'de Ali Koç'un devam etmesi gerektiğini söyledi.

Ali Koç'a inandığını dile getiren Acun Ilıcalı, "Bence Ali Koç istifa etmemeli. Kendisi istediği sürece ve bu kötü durumu düzelteceğini düşündüğü sürece ona tekrar şans verilmeli. Futbolumuzun ekonomisi son 10 yılda otomatikman geriye gitti. Bunun en önemli nedenlerinden biri naklen yayın gelirleri azaldı. Kulüpler borçlar içinde olduğu için hareket alanı azaldı ve küçülen bir ekonomiyle mücadele ediyorlar. Fenerbahçe açısından bakarsak üzücü, karamsar bir tablo var. Ama sürekli olarak da bunu düzeltmeye çalışan bir başkan var." diye konuştu.