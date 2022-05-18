Acun Ilıcalı, Allahyar'ın bonservisini almaktan vazgeçti

Ünlü medya patronu Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Fenerbahçe'den kiralık olarak devre arasında kadrosuna dahil ettiği Allahyar Sayyadmanesh'ı satın alma kararından vazgeçti.

İngiltere Championship Ligi'nde mücadele eden Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, bu sezon beklenilen performansı sergileyemedi.

Medya patronunun ekibi, önümüzdeki sezon hazırlıklarına Şota Arveladze önderliğinde başladı.

Allahyar Sayyadmanesh'ın bonservisi alınmayacak

Kadro yenileme çalışmalarına ayrılık ile başlayan Hull City, Allahyar Sayyadmanesh'ın iyi bir performans ortaya koyamaması sonrası İranlı golcü'nün bonservisini almaktan vazgeçti.

Devre arasında Fenerbahçe'den kiralanan 20 yaşındaki oyuncu, 12 maçta oynadı ve 1 kez topu filelerle buluşturabildi.







Acun, "Yeni Salah olabilir" demişti

Acun Ilıcalı, Allahyar'ın Hull City'e transfer olduğu dönemde, "Bir yeni transferimiz daha halihazırda burada. Bu kişi Allahyar Sayyadmanesh. Sağlık kontrollerinden geçiyor. Allahyar'a çok inanıyorum. Yeni Salah olabilir." ifadelerini kullanmıştı.

Allahyar'ın yerini Benjamin Tetteh dolduracak



VOLE'nin haberine göre; Diğer yandan Hull City, İranlı forvetin yerini Yeni Malatyaspor'dan Benjamin Tetteh'i kadrosuna katarak doldurmak istiyor. Resmî görüşmelere başlanan 24 yaşındaki Ganalı golcünün, kulübüyle 2025 yılı sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.

Benjamin Tetteh de Yeni Malatyaspor'un küme düşmesinin ardından alt ligde oynamak istemediği için Hull City'e transfer olmaya sıcak baktığı ifade ediliyor.

Benjamin Tetteh, bu sezon Yeni Malatyaspor forması ile 26 maça 8 gol atarken 3 de gol pası verdi.



