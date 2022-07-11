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    Acun Ilıcalı: Arda Güler bizim geleceğimiz

    Hull City Başkanı Acun Ilıcalı, Fenerbahçe ile oynanan hazırlık maçı sonrası konuştu.
    • 11.07.2022 - 09:27
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    Acun Ilıcalı: Arda Güler bizim geleceğimiz

    Hazırlık maçında Fenerbahçe'ye 2-0 kaybeden Hull City'de başkan Acun Ilıcalı, maç sonrası konuştu.

    "Tam bir dostluk maçıydı. Tribünlerde de güzel görüntüler vardı" diyen Ilıcalı, "Arda Güler, Türk futbolunun geleceği. Onun attığı her gol bizi mutlu eder. Bugün de mutlu oldum gol attığı için. Bizim için manevi olarak önemli maçtı. Benim için manevi değeri yüksek olan bir maçta Arda'nın gol atması benim için güzel bir mutluluk oldu." dedi.

    Acun Ilıcalı: Arda Güler bizim geleceğimiz #1

    "85'e kadar dayandık"

    Kendi takımının performansı sorulan Acun Ilıcalı, "Fenerbahçe ile oynuyoruz, sezonu iki hafta önce açtık, 5 transferimiz oynamadı. O anlamda iyi mücadele ettik. Fenerbahçe'ye karşı 85 dakika dayandık, bu bizim için bir gurur. Biz de Championship'te bir yere gelmek istiyoruz." sözlerini kullandı.

    Acun Ilıcalı: Arda Güler bizim geleceğimiz #2


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