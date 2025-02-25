Acun Ilıcalı: Buradayız güçlüyüz ve adım adım geliyoruz

Haber Merkezi

Süper Lig'in 25. haftası, bugün oynanan tek karşılaşmayla sona erdi.

Haftanın son maçında Galatasaray, derbi heyecanında ağırladığı Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı.

Bu skorla birlikte lider Galatasaray puanını 64'e yükselterek, en yakın rakibi Fenerbahçe ile arasındaki 6 puanlık farkı korumayı başardı.

Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı açıklamalarda bulundu.

"FİKSTÜR AVANTAJIMIZ ÇOK BÜYÜK"

Ilıcalı'nın açıklamaları şu şekilde:

"Oyun olarak mutluyuz ama sonuç olarak değiliz. Hedefimiz şampiyonluk. Ümidimizi sürdürüyoruz. Fikstür avantajımız çok büyük. Galatasaray'a göre sıralamada daha kolay takımlarla oynayacağız. Avrupa'da ve kupada devam ediyoruz. Takımla ve hocayla gurur duyuyoruz. Kaçan pozisyonları düşünürsek, 3 puan alabilirdik."

"ADIM ADIM GELİYORUZ, TFF'YE GÜVENİYORUZ"

"Penaltı pozisyonu var, faul diye sayılmayan faul var. En-Nesyri'ye orta sahada faul var ama konuşmuyorum. Gönlüm rahat. Neden korner atılırken, oyuncumuzun kafasına bir şey gelmedi? Soruyorum ya! Biz aptal mıyız, şansa mı gelmedi? Yabancı hakem var diye atmadılar. Meşale atıldı, oyun durdu. Trabzon'da bizim kaleci yanıyordu, yerli hakem oyunu devam ettirdi. Yabancı hakem burada güvenliğe baktı ve devam ettirdi. Trabzonspor'un da Vincic'i istemesi normal. Biz buraya adaleti getirdik. Aslında biz getirmedik, isyan ettik. Biz istedik diye değil, Ağustos ayında yabancı VAR istedim. Sonra Beşiktaş, Trabzonspor, küçük takımlar isyan etti. TFF de 4 ay sonra, puan farkı 8 oldu ve yabancı VAR getirdik. Sahada katliamın sürdüğünü söyledik ve orta hakem de yabancı oldu. Trabzonspor da yabancı istiyor. Herkes istiyor. Kollanma bitti artık, yeter. Geçen sene 20. dakikada 10 kişi bırakıldık, ikinci golümü saymadın. 10 kişi ile 5 atacakken, 1-0 ile zar zor ayrıldık. Adalet isteyeceğiz, sonuna kadar isteyeceğiz. Adaletsizliği hak olarak görenler, bağırıyor. Hep algı, hep algı! Buradayız güçlüyüz ve adım adım geliyoruz. Türkiye'de de futbola adalet gelecek. TFF'ye güveniyoruz."

"BUNLAR HEP ALGI"

"Mourinho'nun ağlaması falan... Avrupa'da hakemler ve teknik direktörler tokalaşır, tebrik ederler. Mourinho sanıyorum 'Bir daha burada maç yönetemezsin' diyerek tehdit etmemiştir. Tebrik edip çıkmıştır. Her medeni insanın yapması gereken olay. Maçın sıcaklığı ile konuştu sanırım Okan Hoca. Onu da anlamıyorum, kötü oynadılar, pozisyona giremediler ve Avrupa'dan elendiler. Tartışılan bir durumda. Mourinho ağlıyor, hakem çok kötüydü.. Bunlar hep algı... Film çok belli."

"ARI KOVANINA ÇOMAK SOKULDU"

"Yabancı hakem geldi, arı kovanına çomak sokuldu. Derbiden önce 'Uzaydan gelsin' dediler. Hakem Maribor'danmış... Bizle hakemin bir alakası yok. Acun'un takımı varmış, hakem bir şeyler yapabilirmiş! Bunlara gülüyorum, dünyada karşılığı yok!"

"SADECE TÜRKİYE'DE HAKEMLERİN TAKIMLARI BİLİNMİYOR"

"Bizim hakemler hangi takımı tutuyor, biliyor muyuz? Mariborlu hakem, Maribor maçı yönetemiyor. Türkiye'de Galatasaraylı hakem, Galatasaray maçı yönetiyor mu? Galatasaraylı hakem, Fenerbahçe maçı yönetiyor mu? Neden bunları bilmiyoruz? İngiltere'de bile takımını soruyorlar, maç vermiyorlar. Maribor'a kafayı taktınız ya, bunu da konuşun. Sadece Türkiye'de hakemlerin takımları bilinmiyor ve maç yönetiyorlar."

"İŞTE GERÇEK BU!"

"Yabancı hakem olsa, bu puan farkı yoktu! Avrupa'da yabancı hakemle 6 maçta, 0 galibiyet. 7. yabancı hakemli maç, şut yok! İşte gerçek bu! Arı kovanına çomağı soktuk. Eminim ki, Galatasaray ile oynayanlar 'Ah, ah! Keşke bizim maçta da yabancı hakem olsaydılar' diyorlar. Beşiktaşlılar ne diyor? Beşiktaş maçında hakem 8 kartı atladı! Bugün 5 sarı kart gördüler, daha önce böyle bir şey oldu mu? Herkes memnun, Anadolu takımları da bu maçı istiyor! Tek takım var, Galatasaray!"

"HAKEM KONUSUNDA DEVRİM OLMALI"

"Türkiye'de acil olarak hakem konusunda devrim olmalı. Yunanistan, yabancı hakem getirdi ve çağ atladı. Avrupa'ya gidince neden eleniyorsunuz? Alışıyorsunuz çünkü buradaki hakemlere. AZ Alkmaar maçında 15 kere yere atıyorlar kendilerini, hakem vermiyor. Bu maçta da attılar, hakem vermedi. Adalet istiyorum diye bana ve aileme demediğinizi bırakmadınız. Galatasaray taraftarına sesleniyorum, sizinle ilgili kötü bir düşüncemiz yok. Yöneticileriniz yabancı hakem istiyor mu, istemiyor mu? Bosna'dan gelse, Edin Dzeko diyeceksiniz. Sizin amacınız belli, ayrıcalık istiyorsunuz."

"BUGÜN ADALET GELDİ"