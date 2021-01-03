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    Acun Ilıcalı: Çok yakında Fortuna Sittard'a başkan olacağım

    Acun Ilıcalı: Çok yakında Fortuna Sittard'a başkan olacağım

    Hollanda ekibi Fortuna Sittard'ın hissedarı olan Acun Ilıcalı, yakında kulübün başkanı olacağını ifade etti.
    • Haber Merkezi
    • 03.01.2021 - 13:10
    • Güncelleme : 03.01.2021 - 13:16
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    Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı Hürriyet'e verdiği röportajda çarpıcı açıklamalara imza attı.

    "ÇOK YAKINDA BAŞKAN OLACAĞIM"

    Hissedarı olduğu Fortuna Sittard'a başkan olacağının müjdesini veren Ilıcalı, "Yeni bir hevesim. Şartlar oluştu, çok güzel bir takım, çok güzel bir Türk ekip olduğunu gördüm. Sağ olsunlar, beni büyük hissedar olarak kabul ettiler. Çok yakında kulübün de başkanı olacağım. Futbolu ne kadar sevdiğimi biliyorsun. Hollanda'da olduğu zaman stres yok, eleştiri yok. Ve son dört haftada üç galibiyet ve bir beraberlik aldık." ifadelerini kullandı.

    Acun Ilıcalı: Çok yakında Fortuna Sittard a başkan olacağım #1

    Acun Ilıcalı sözlerini şöyle tamamladı: "Sabah 5.00'te yatıyorum, yıllardır sabah 10.00'da hiç saat kurmadan otomatik olarak reytinglere bakmaya kalkıyorum"

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