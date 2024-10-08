Acun Ilıcalı: Çözüm yabancı hakem Türk futbolunda kaos ve gerilimin tek sorumlusu olarak hakemleri gösteren Acun Ilıcalı, tek çözümün de yabancı hakemler olduğunu söyledi.

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Haber Merkezi

Türk futbolunda hakem tartışmaları son bulmuyor.

Sorunun çözümü için yabancı hakemlerin Türkiye'ye getirilmesi önerisi de spor kamuoyunun gündeminde.

Beyaz TV'de Derin Futbol programına katılan Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Acun Ilıcalı da konuya ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"ÇÖZÜM YABANCI HAKEM"

Türk futbolunda kaos ve gerilimin hakemlerden kaynaklandığını söyleyen Ilıcalı, şöyle konuştu:

"Çözüm yabancı hakem. Yabancı hakemler gelsin. Başkanımız bu konuda ne der bunu söyleyecek kişi ben değilim, bu benim kendi fikrim. Fenerbahçe kulübünü temsilen söylemiyorum bunu. Gelecekte de bu tip problem olacak. Yabancı teknik direktör geliyor da yabancı hakem neden gelemiyor?

"KAOS VE GERİLİMİN SEBEBİ TÜRK HAKEMLER"

Türkiye'de yaşanan problemlerin yüzde 90'ı hakemlerden kaynaklı. Bütün kaos ve ülkedeki gerilimin sebebi hakemler tarafından kaynaklanıyor, bunu görmüyor musunuz?"