Acun Ilıcalı: Cumhurbaşkanımızın Fenerbahçe ile bir problemi yok Fenerbahçe'de Ali Koç'un yönetimine giren Acun Ilıcalı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sarı-lacivertli kulüple bir problemi olmadığını ifade etti.

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ensonhaber.com

Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu ezeli rakibi Galatasaray'ın üç puan gerisinde ikinci sırada noktalayan Fenerbahçe, 8-9 Haziran'da Olağan Seçimli Genel Kurul yapacak.

Gerçekleşecek seçim yarışında Ali Koç ile Aziz Yıldırım 6 yıl sonra yeniden karşı karşıya gelecek.

Seçime günler kala ise sarı-lacivertlilerde Ali Koç'un yeni yönetiminde yer alan İngiliz kulübü Hull City'nin de sahibi olan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, çarpıcı açıklamalara imza attı.

İsmail Kartal'ın vedasının ardından dünyaca ünlü isim Jose Mourinho'nun sarı-lacivertli takımın yeni teknik direktörü olmasında önemli pay sahibi olan Ilıcalı, TV 100'de yayınlanan Az Önce Konuştum programına konuk oldu.

"Ben yüzde 200 eminim Cumhurbaşkanımızın Fenerbahçe ile ilgili bir problemi yok"

Ilıcalı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sarı-lacivertli kulüple bir problemi olmadığını belirterek şunları dedi:

Bu anlattığımız antifenerbahçe sistemi suni bir sistem. Bu işin içine Cumhurbaşkanımızı da soktular. Oradan başladığı iddia edilen Fenerbahçe’ye karşı bir operasyon Türkiye’de bu sezon yapıldı. Bunun sebebi de tamamen art niyetli bir oluşumun işin içine Cumhurbaşkanımızdan itibaren sokup ondan sonra her kesimde Fenerbahçe’nin karşısına çıkması. Bazı bilgi eksikliklerini gidermemiz lazım. Öncelikle şundan ben yüzde 200 eminim Cumhurbaşkanımızın Fenerbahçe ile ilgili bir problemi yok.

"Aziz Yıldırım yalan söylüyor"

Aziz Yıldırım'ın Mourinho ile görüşemediğini söyleyen Ilıcalı, şunları dedi:

Aziz Yıldırım'ın Jose Mourinho olayı komple yalan! Üç gün görüşemediler, irtibat kuramadılar! Mourinho, bizimle görüştükten sonra telefon değiştirdi! Ulaşamadılar! Anlşama falan yok! Londra'da görüşmüşler, Mourinho da Ali Koç'a ve projelere baktı... Adam kabul etti.

"Aziz Yıldırım konuşamaz"

Aziz Yıldırım'ın kulübü büyük zarara soktuğunu söyleyen Ilıcalı, şu ifadeleri kullandı:

Aziz Yıldırım döneminde 600 milyon euro zarar uğradı kulüp! Aziz Yıldırım'ın alacağı yok! Paranı al git, 600 Milyon euro batır, sonra gel ve yeniden başkanlık yap! Bir de üstüne devamlı posta koyuyor! O dönemler geçti, insanlar böyle bir insan görmek istemiyor. Ona FETÖ'cü, buna Adnan'cı diyor... Bunları yapıp başkanlığa aday olabiliyorsan, bunlara cevap vereceksin! Keşke buraya otursa da 600 milyon euroya cevap verse! Aziz Yıldırım böyle bir tartışmaya giremez! Konuşamaz! Ali Koç ile tartışmaya çıksın canlı yayında, hiçbir şey bilmediğimi söyleyeceğim!

"Ali Koç teklif yaptı"

Yönetime girmesi hakkında konuşan Acun Ilıcalı, şu sözleri sarf etti:

Yönetime girmemdeki en büyük sebep şartların değişmesi. Fenerbahçe sevgim 7-8 yaşından beri sürüyor. Taraftar olarak sürekli maçlara gidiyordum zaten. Ali Koç gelip benim yanıma gelip yanıma gel dedi. İşlerim de iyi gitmişken ve sayın başkanımız bu teklifi yapmışken kabul ettim.

"Mourinho çok istekliydi"

Jose Mourinho ile ilgili açıklamalar yapan Ilıcalı, şöyle konuştu: