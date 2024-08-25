Acun Ilıcalı: Daum'un şampiyonluğu elinden alındı

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Ülkemizde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Bursaspor'u çalıştıran Christoph Daum, 70 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Daum, akciğer rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi görüyordu.

Yaşanan bu üzücü gelişmenin ardından ise FB TV, 2003-2006 ve 2009-2010 sezonlarında sarı-lacivertli takımı çalıştıran Daum için özel bir yayın gerçekleştirdi.

"ŞAMPİYONLUĞU ELİNDEN ALINDI"

Programda açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, 2005-2006 sezonunda Daum'un şampiyonluğunun elinden alındığını ifade etti.

Ilıcalı, şu sözleri sarf etti:

Söylenecek çok şey var ama bu kadar kısa sürede ancak duygularımı söyleyebilirim. Fenerbahçe'mize çok güzel şampiyonluklar yaşattı. Üçüncü şampiyonluğu garip bir maçla elinden alındı. Beşiktaş ve Fenerbahçe ile Türk futboluna güzel şeyler kazandırdı. Türkiye'ye ruhu ile gelen, bizden biri olan bir insanı kaybettik. Alman ve dünya futbolu için de önemi olan biri. Çok zor elde edilebilecek başarılar yakaladı. İnsan olarak kimseyi üzmeyen bir adamdı. En büyük rakipleriyle bile sarmaş dolaş olabilen, Fair-Play simgesi bir isimdi. Ülkemize gelmesi olay olmuştu, Türkiye'deki başarıları da olay oldu. 'Kazanmak için her yol mübah' demeyen, düzgün şekilde mücadele eden, ülkemizdeki herkesin iyi anacağı bir insan. Büyük bir kayıp, hepimizin sonunda tadacağı şeyi hocamız da tattı.. Onu kaybettik. Christoph Daum'u hep güzel anacağız.