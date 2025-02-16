Acun Ilıcalı: Fenerbahçe ailesi olarak kenetlendik, geliyoruz

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Süper Lig’in 24’üncü haftasında Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa’yı 3-1 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli ekibin asbaşkanı Acun Ilıcalı, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"ÇOK MUTLUYUM"

Fenerbahçe taraftarlarına teşekkür ederek konuşmasına başlayan Acun Ilıcalı, şu ifadeleri kullandı:

Takım güzel bir ivme yakaladı. Bugün de zorlu bir rakibi yenmeyi başardık. Yine bu sezonun yıldızı olan taraftarımıza bir parantez açıp, öyle devam etmek istiyorum. Belki 6, 7 haftadır yükselen performansı Kadıköy’ü gelinmesi gereken bir ortama çevirdi. Bütün Fenerbahçelilerin buraya gelmesini ve bu ortamı yaşamalarını diliyorum. Gerçekten muhteşem bir ortam var. Fenerbahçe taraftarının büyüklüğünü, gücünü bir kez daha gördük. Olağanüstü bir ses, olağan üstü enerji. Her zaman söylediğim gibi onlar bizim 12’nci oyuncumuz. Bugün de taraftarımız tam anlamıyla resital yaptı. Gol yiyoruz destek artıyor. Kadıköy’de çok güzel şeyler oluyor, bu da bizi mutlu ediyor. Bu açıdan çok mutluyum.

"DÜNYANIN EN BÜYÜK SPOR KULÜBÜYÜZ"

Dünyanın ve Türkiye’nin en büyük spor kulübü olduklarını söyleyen Acun Ilıcalı, şu şekilde konuştu:

Kasımpaşa’yı tebrik ediyorum. Oyuncularımızı gönülden tebrik ediyorum. Ayrıca Fenerbahçe camiasını tebrik ediyorum. Türkiye’deki en büyük spor kulübü olduğumuz gibi dünyanın da en büyük spor kulübüyüz. Basketbolda Türkiye Kupası’nı kazanan basketbolcu kardeşlerimizi gönülden tebrik ediyoruz, helal olsun diyoruz. Atletizmde olimpik branşlardaki başarılarımızdan dolayı atletlerimize sevgilerimizi yolluyoruz. Fenerbahçeli olmak kolay değil. Sabah bir branştan başlıyorsunuz, akşam öbür branşa kadar seyrediyorsunuz seyrediyorsunuz bitmiyor. Biz bu ayrıcalığı yaşıyoruz. Gururluyuz bu açıdan. Başkanımıza teşekkür ediyorum. Futbolda bu ivmemizle beraber iyi gidiyoruz ama öbür branşlarda Türkiye’de çok farklıyız. Çok öndeyiz.

"FENERBAHÇE AİLESİ OLARAK KENETLENDİK, GELİYORUZ"

Sarı-lacivertli ekipte iyi bir kadro derinliği olduğunu vurgulayan Ilıcalı, şu şekilde konuştu:

Kadro derinliği için bugün çok mutluyum. 8 tane oyuncumuz eksikti. Kulübeyi saysam, ilk 11 oynamayacakları çok az takım var. Öyle bir kulübe var. Bu da gerçekten doğru yatırımlar yaptığımızı bize gösteriyor, bizi çok mutlu ediyor. 8 eksikle Fenerbahçe kulübesine bir bakarsanız, kadro derinliğini görürsünüz. Bütün oyuncularımızla gurur duyuyoruz. Kenarda duran oyuncuların gol sevinçlerini gördüğümüz zaman gerçekten duygulanıyorum. Fenerbahçe ailesi olarak kenetlendik, geliyoruz, inşallah bu serimiz devam eder.

"FEDERASYONUMUZUN EN İYİ HAKEMLERİ GETİRECEK GÜCÜ VAR"

Gelecek hafta oynanacak derbi maçta yabancı hakemin görev almasını hem kendilerinin hem de Galatasaray’ın istediğine dikkat çeken Ilıcalı, sözlerini şöyle noktaladı: