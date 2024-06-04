Acun Ilıcalı: Fenerbahçe'deki görevim Hull City'i etkilemez Fenerbahçe'de Ali Koç yönetiminde yer alan Acun Ilıcalı, sarı-lacivertli takımdaki görevinin Hull City'i etkilemeyeceğini söyledi.

ensonhaber.com

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, yeni teknik direktörünü duyurmuştu.

İngiliz ekibi, 48 yaşındaki Alman teknik direktör Tim Walter'ın 3 yıllığına takımın başına getirildiğini açıklamıştı.

Turuncu-siyahlılarda yeni teknik direktör Walter için basın toplantısı düzenlendi.

Kulübün sahibi Acun Ilıcalı, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Bizim hedefimiz her zaman Tim Walter'dı"

Acun Ilıcalı, Walter'ın ana hedef olduğunu söyleyerek, şunları dedi:

Bugün kulübümüz için önemli bir gün çünkü kulübümüz için yeni bir döneme başlıyoruz ve hepimiz heyecanlıyız. Tim Walter, futbol beyin takımımızın bir numaralı tercihiydi. Bir numaralı hedefimiz oydu. Bizimle çalışmak isteyen birçok teknik direktör oldu, bazı başarılı antrenörler ilgilendi ama bizim hedefimiz her zaman Tim Walter'dı.

"Walter ile bir araya geldiğimizde harika bir toplantı oldu"

Yeni hocanın futbol anlayışına uygun olduğunu dile getiren Acun Ilıcalı, şu sözleri sarf etti:

Tim Walter ile bir araya geldiğimizde harika bir toplantı oldu. Londra'daki ilk toplantının ardından çok önemli bir toplantı daha yaptık ve tamamen aynı fikirde olduğumuzu gördük. Onun futbol tarzı ve takımı kontrol etme şekli benim futbol anlayışıma çok uygun. Son iki yılda harika performanslar elde ettiğimizi düşünüyorum ve Liam Rosenior'un takımımızı nasıl geliştirdiğini asla unutmayacağım, sonsuza kadar kalbimizde olacak.

"Walter ve onun takımını sahada görmek için son derece heyecanlıyım"

Sözlerini sürdüren Ilıcalı, şu ifadeleri kullandı:

Önce 15. sonra da 7. olduk ve şimdi hedefimiz farklı bir futbol tarzıyla daha da ileriye gitmek. Taraftarlarımızın bize inanmasını ve ne yapıyorsak bu güzel kulüp için yaptığımızı bilmelerini istiyorum. Onları seviyorum. Tüm kararlarımıza katılmaları gerekmiyor, belki bazıları bundan hoşlanmayabilir, ben tüm taraftarlarımıza saygılıyım. Şimdi yeni kararımız Tim Walter ve onun takımını sahada görmek için son derece heyecanlıyım. Bu yeni döneme onunla başlayalım.

"Ben çok umutluyum"

Walter ile uzun yıllar çalışmak istediğini ve görüşme sürecini anlatan Acun Ilıcalı, şöyle konuştu:

Ben çok umutluyum. Eğer Tim burada olursa ve beklediğimiz futbolu ortaya koyarsa ki bunu yapacağından eminim, bundan sonra onun uzun bir süre burada olacağını hayal ediyorum. Eminim o da şehre aşık olacak, hayranlara aşık olacak ve ilişkinin kopması kolay olmayacak. Hayalim Tim'le geçireceğimiz uzun yıllar ve birlikte güzel bir gelecek. Her iki taraf da prensipte çok çabuk anlaştı ama ikimizin de acelesi yoktu. Bunu çok kolay karşıladık ve evrak konuşmalarına bile başlamadık, bu bir el sıkışmaydı ve sonra acele etmedik. Üç hafta önce anlaşmıştık ama ne bir maç ne de bir hazırlık vardı, bu yüzden rahat davranabildik ve acelemiz yoktu.

"Takıma iyi bir yapı kazandırıyoruz"

Transferlerle ilgili de konuşan Acun Ilıcalı, şu değerlendirmeyi yaptı:

FFP limitleri var ve tüm kulüpler üzerinde büyük bir baskı var. Cebimden sadece 16 milyon euro harcamama izin verecekler. Şu anda büyük transferlere şansımız yok, büyük oyuncularımızdan biri giderse farklı bir senaryo olur ama büyük oyuncularımızdan hiçbirinin gitmesini istemiyorum. Sol bekimiz, stoperimiz, Ozan'ımız, Philogene'miz, genç oyuncularımız yetişiyor, takıma iyi bir yapı kazandırıyoruz. Beş kiralık transferle iyi olacağımızı düşünüyorum.

"Fenerbahçe'deki görevim Hull City'de hiçbir şeyi değiştirmeyecek"

Fenerbahçe'deki yeni göreviyle de ilgili konuşan Ilıcalı, şunları dedi: