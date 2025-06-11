Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'deki görevinden ayrıldı

Haber Merkezi

Fenerbahçe Kulübü, Asbaşkan Acun Ilıcalı’nın yönetim kurulundaki görevinden ayrıldığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüp tarafından yapılan açıklamada, bu gelişmeyle ilgili şu ifadelere yer verildi:

2024-25 dönemi yönetim kurulu üyemiz, Asbaşkanımız Sayın Acun Ilıcalı Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılmıştır. Sayın Acun Ilıcalı, görev süresi boyunca yönetim kurulumuzda çok kıymetli katkılar sunmuş olup, her daim kulübümüzün menfaatlerini önceleyen yaklaşımı camiamızda takdirle karşılanmıştır. Kendisine bugüne kadar göstermiş olduğu özverili hizmetler için teşekkür ediyor, başarı ve mutluluklar diliyoruz.

İLGİLİ HABER Acun Ilıcalı puan farkının sebebinin hakemler olduğunu söyledi

"HER ŞEY FENERBAHÇE İÇİNDİ"

Acun Ilıcalı da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı: