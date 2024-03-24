Acun Ilıcalı: Fenerbahçe'ye başkan olmam diyemem Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve kendisinin ilerleyen yıllarda olası adaylığıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Ilıcalı, sarı-lacivertli kulübün başkanlığına açık kapı bıraktı.

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ensonhaber.com

İngiltere Championship'te başarılı bir sezon geçiren ve 37 hafta sonunda topladığı 58 puanla 7. basamakta bulunan Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı çarpıcı açıklamalara imza attı.

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, 343 Digital YouTube kanalında Serhat Ulueren'in sunduğu programa konuk oldu.

Burada desteklediği takım olan Fenerbahçe hakkında konuşan Ilıcalı, Ali Koç ve ilerleyen süreçte Fenerbahçe'ye başkanlığı ile ilgili görüşünü bildirdi.

"'Fenerbahçe Başkanı olmam' diyemem"

"Fenerbahçe başkanı olmak istiyor musun?" sorusuna Ilıcalı, şu yanıtı verdi:

Şartlar onu gerektirirse, öyle bir şey olursa 'Fenerbahçe Başkanı olmam' diyemem.

"Başkanımın arkasındayım"

Ayrıca Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u desteklediğini belirten Acun Ilıcalı, şu sözleri sarf etti: