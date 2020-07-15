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    Acun Ilıcalı, Fortuna Sittard'ı satın aldı

    Acun Ilıcalı, "Fortuna Sittard maceramız başladı, hayırlı olsun diyorum" diyerek Hollanda ekibini satın aldığını resmen açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 15.07.2020 - 08:31
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    Acun Ilıcalı, Fortuna Sittard'ı satın aldı

    Ünlü yapımcı Acun Ilıcalı, geçtiğimiz aylarda ayyuka çıkan Hollanda kulübü Fortuna Sittard'ı satın alacağına ilişkin dedikodularla ilgili ilk kez açıklama yaptı.

    "MACERAMIZ BAŞLADI"

    Ilıcalı ilk kez yaptığı açıklamada, "Fortuna Sittard maceramız başladı, hayırlı olsun diyorum." sözlerini kullandı.

    Acun Ilıcalı, Fortuna Sittard'ı satın aldı #1

    16. SIRADA BİTİRDİ

    Hollanda ekibi Fortuna Sittard Hollanda 1. Ligi'ni 16. sırada tamamlamıştı.

    1968 yılında kurulan ve tarihinde 2 Hollanda Kupası, 1 de ikinci lig şampiyonluğu bulunan kulübün başkanlığını, Türk iş adamı Özgür Işıtan Gün yapıyordu.

    Acun Ilıcalı, Fortuna Sittard'ı satın aldı #2

    Acun Ilıcalı, Fortuna Sittard'ı satın aldı #3

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