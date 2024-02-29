Acun Ilıcalı, Gerard Pique ile buluştu

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34 hafta sonrasında İngiltere Championship'te topladığı 55 puanla 6. sırada bulunan Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, önemli bir görüşme daha gerçekleştirdi.
Takımı Hull City, play-off potasında yer alan ünlü televizyoncu Ilıcalı, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'in ardından eski İspanyol futbolcu Gerard Pique ile de bir araya geldi.
"Ailemize hoş geldin"
Kişisel sosyal medya hesabından eski Barcelonalı oyuncuyla birlikte bir fotoğraf paylaşan Ilıcalı, "Takımımızın tribününe yeni transfer. Ailemize hoş geldin." ifadelerini kullandı.
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