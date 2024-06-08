Acun Ilıcalı, tezahüratlara eşlik etti Ali Koç'un yönetiminde yer alan Acun Ilıcalı, Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Ilıcalı'nın taraftarlar ile birlikte tezahüratlar yapması sosyal medyada gündem yarattı.

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ensonhaber.com

Fenerbahçe, bugün ve yarın yapılacak kongrede yeni̇ başkanını seçecek.

Mevcut başkan Ali̇ Koç ve sarı-laci̇vertli̇leri̇n eski̇ başkanlarından Azi̇z Yıldırım seçi̇mlere i̇ki̇ aday olarak katılıyor.

Olağan Seçi̇mli̇ Genel Kurul Toplantısı, Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda saat 10.00'da başladı.

Yapılan genel kurulda başkan Ali Koç'un yönetiminde bulunan Acun Ilıcalı, kürsüye çıkarak açıklamalarda bulundu.

"Gördüğüm tablo, başkanımız Ali Koç'u takdir etmemi gerektiriyor"

Ilıcalı, sözlerine şu şekilde başladı:

Çok güzel bir takımın taraftarlarıyız. Bence birlik olduğumuzda yıkamayacağımız şey yok. Genç yaşta çok zor şeyler yaşadım, anne ve babamı genç yaşta kaybettim. Ondan sonra hayata tutunurken hep iyi şeyler düşündüm, Allah da bana hep daha fazlasını verdi. Kendi kariyerimde yaşamadığım mutluluk kalmadı. Bu dönemde beni en mutlu eden şeylerden biri Fenerbahçemiz'in başarısı oldu, iyi ki Fenerbahçeliyiz. Gördüğüm tablo, başkanımız Ali Koç'u takdir etmemi gerektiriyor. Onun geldiği Fenerbahçe'de 600 milyon euro borç, maaşlar ödenmiyor... Geldiğim Fenerbahçe'de ise kadrosu güçlü, 1 mağlubiyetle geçen bir sezon, adaletin olmadığı bir sezon, hep beraber burada buluşup bütün Türkiye'ye bu mesajı verdiğimiz bir sezon oldu. Şimdi sıra geldi şampiyonluğa...

"Fenerbahçeliyim, başkan kimse onu destekliyorum"

Ilıcalı, Aziz Yıldırım'ı mahkemeye verdiğini söyledi.

Sevgili Mario Branco, hocamız, ben ve başkanımız güçlü Fenerbahçe, Avrupa şampiyonluğunu hedefleyen Fenerbahçe için kolları sıvamış durumdayız. Geleceğe bakmamız lazım, birlik olmamız lazım, çamur atmamamız lazım. Yarın öbür gün bu stadı Türkiye'nin en güzel atmosferine çevirelim, sizden rica ediyorum. Göreve davet edildikten sonra hakkımda atılmadık çamur kalmadı. İnsanlar demediğini bırakmadı, önemli değil. Sayın Aziz Yıldırım'ın hakkımdaki suçlamaları çok üzücü. Yıllarca dostluğumuz vardı, programıma konuk oldu, onu zor durumdayken hapiste ziyaret ettim, evine defalarca gittim. Amacım Fenerbahçeli, diğer başkan adayımıza destek olmaktı. Fenerbahçeliyim, başkan kimse onu destekliyorum. Bunun üzerine sayın Aziz Yıldırım bana çok ağır şeyler söyledi. Ben onlara cevap vermek istemiyorum, kendisini mahkemeye verdim zaten. Adalet gerekli cevabı verecek.

"Mourinho beni aradı, Aziz Yıldırım'ı sordu"

Jose Mourinho hakkında bilgi veren Acun Ilıcalı, şunları dedi:

İnsanın namusuna şerefine iftira atmak, seçim kazanmaktan önemli olmamalı. Bir seçimi kazanmak için her yol mübah mı? Biz Fenerbahçeli değil miyiz? Biz kahrolalım, Aziz Yıldırım başkan olsun. Siz kalkıp 'Jose Mourinho'nun menajerine açıktan para verdiniz' derseniz suçlananlar; Fenerbahçe, Jose Mourinho ve menajeri oluyor. Bu hocamızın kulağına gitmedi mi sanıyorsunuz? Siz yarın öbür gün Mourinho ile çalışırsanız, hocamızın yüzüne nasıl bakacaksınız? Adamın en yakın arkadaşlarından birine, menajerine komisyon aldı dediniz. Mendes ve Mourinho 20 yıllık iki dost, Jose Mourinho bunu size sormayacak mı sandınız? 'Benim menajerime niye iftira attınız?' demeyecek mi? Hocamız önceki gün beni aradı ve 'Bu olanlar, bana söylenenler doğru mu?' dedi. İnşallah kazanırsanız beraber çalışabilirsiniz Mourinho'yla. Birbirimizi karaladığımız zaman Fenerbahçe'yi karalıyoruz, bunu hiç düşünmüyor musunuz? Biz böyle değildik arkadaşlar, bu tribünlerde hayatım geçti. Eski stadın tırmanma yerlerini bilen bilir. Ben o Fenerbahçe'yi istiyorum, hiç böyle şeyler olmazdı. Ali Şen başkandı, aslanlar gibi başkanlık yaptı. Hiç böyle çamur atma falan yoktu o zamanlar. Ben yeni bir Fenerbahçe için buradayım, birlik olmuş bir Fenerbahçe için buradayım. Kendimize değil, rakiplere korku salmak için buradayım. En büyük biz olalım, çünkü en büyük biziz.

"Tarihin en güçlü Fenerbahçe kadrosunu kurmak için her şeyimi vereceğim"

Ilıcalı, Fenerbahçe için her şeyini vereceğini söyledi.

Tarihin en güçlü Fenerbahçe kadrosunu kurmak için her şeyimi vereceğim. O takım sahaya çıktığı zaman maç başlamadan alkışlamaya başlayacağız. Görevimi tamamlayıp tribünlere, yanınıza döneceğim.

Taraftarlarla birlikte tezahürat yaptı

Acun Ilıcalı, sarı-lacivertli taraftarlarla karşılıklı tezahürat yaparak, birlik beraberlik mesajları verdi.