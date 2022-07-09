Acun Ilıcalı: Hayalim NBA'den takım almak

Ünlü televizyoncu ve Hull City Başkanı Acun Ilıcalı, basın toplantısında Ozan Tufan transferi hakkında konuştu. Ilıcalı ayrıca, "Şartlar gelişirse bir NBA takımı almak isterim" dedi.

Hull City Başkanı Acun Ilıcalı, katıldığı basın toplantısında çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Hayalinin Türk halkının İngiltere'deki temsilcisi olmak olduğunu söyleyen Ilıcalı,"1 yıl önce bir hayalle yola çıktım. Hayalim İngiltere'de bir futbol kulübünün sahibi olmaktı. Bu yolda ilerlerken tek bir hedefim vardı o da başarı. İlk 6 ayda bir Hull City'de misafir gibiydik. Transfer döneminin başlaması ile bizim misafirlik sürecimiz de bitti. Benim hayalim Türk halkının yurt dışındaki temsilcisi olmak ve bu güzel şehrin insanlarını mutlu etmek. Benim hayalim Avrupa'nın bir ucundaki İngiltere ile Türk insanını birleştirebilir. Shota Arveladze'yi ilk seçeneğim olarak görüyordum. Onla görüştüğümde gözlerinde benim hayallerime olan inancını gördüm." dedi.

"Ozan başarıya odaklandı"

Ozan Tufan hakkında konuşan ünlü medya patronu, "Sevgili Ozan Tufan, Fenerbahçe ile sorun yaşayınca ilk teklifimi ona yaptım. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a bu transfer için sağladığı kolaylıktan dolayı teşekkür ediyorum. Ozan Tufan, hayallerini tam anlamıyla gerçekleştirememiş bir oyuncu. Onunla aramızdaki ağabey-kardeş ilişkisi malum. İlk defa iş konuştuk, o da birkaç dakika sürdü. Ozan sadece başarıya odaklanmış durumda." ifadelerini kullandı.

"Ozan'ı 3 hocaya sordum"

Ozan'ı Fatih Terim, Emre Belözoğlu ve Sergen Yalçın'a sorduğunu aktaran Acun Ilıcalı, "İlla Türkiye'den oyuncu alalım diye yola çıkmadık. Bu takım şu anda Türk takımı ancak bu sadece Türkler oynayacak demek değil. Premier Lig'e çıkarsak başka bir şeyden bahsedebiliriz, şu anda bazı oyunculara ulaşamıyoruz. Ozan'ı, Fatih Terim'e sordum; '1 dakika düşünme' dedi, Sergen Yalçın'a sordum; 'kendi mevkisinde Türkiye'nin en iyisi' dedi, Emre Belözoğlu'na sordum; 'müthiş bir potansiyel' dedi. Daha fazla birine sormaya gerek duymadım." şeklinde konuştu.

"Ali Koç başkanlığa yakışıyor"

Fenerbahçe'ye başkan olma düşüncesinin olmadığını söyleyen Ilıcalı, "Sağ ön İran milli, iki forvetimiz milli, sol önümüz İngiliz milli, orta sahamız Türk milli ve Fildişi milli... Fena değiliz sanki. Ozan Tufan'ın Watford'da başarısız olduğu söyleniyor ancak Watford küme düştü. Çok da iyi bir planları olmadığı belli. Bunu Ozan Tufan'a mal etmek doğru değil. Takım iyiyse Ozan sizi yükseltir. Fenerbahçe başkanlığını düşünmüyorum. Çok yakın dostum olan sevgili Ali Koç, şu anda günde 15-20 saat çabalıyor. Başkanlıkta belli bir tecrübe kazanmanız gerekiyor ve Ali Koç'un o dönemi atlattığını düşünüyorum. Başkanımız, Fenerbahçe başkanlığı koltuğuna yakışıyor." dedi.

"NBA takımı almak isterim"

NBA tutkusundan da bahseden Hull City başkanı, "NBA finallerinin son 10 senede tamamına gittim diyebilirim. Basketbolu da çok seviyorum. Yatırım olarak bakarsak konsantrasyonu dağıtmayı doğru bulmuyorum. Ancak şartlar gelişirse bir NBA takımı almak isterim." diyerek sözlerini noktaladı.