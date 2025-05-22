Acun Ilıcalı, Hull City'deki hedefini açıkladı

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İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, ligin son haftasında Portsmouth ile 1-1 berabere kalarak sezonu 49 puanla 21. sırada tamamlamıştı.

Averajla ligde kalan turuncu-siyahlılar, önümüzdeki sezon da Championship'te mücadele edecek.

Alınan kötü sonuçlar sonrasında Hull City'de teknik direktör Ruben Selles'le yollar ayrılmıştı.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

İngiliz basınından Hull Daily Mail'e konuşan Acun Ilıcalı, yeni teknik direktör için görüşmelerin devam ettiğini söyledi.

Ilıcalı açıklamasında, şunları dedi:

Bugün benim için güzel bir gündü çünkü görüşmelerimizden dolayı çok mutluyum ve iyi bir noktada olduğumuzu düşünüyorum. Bugün bizim için önemli bir gündü çünkü kararımıza en azından iki adım daha yakın olduğumuzu düşünüyorum.

"BİR HAFTADAN FAZLA SÜRMEYECEĞİNİ SÖYLEYEBİLİRİM"

Hull City'nin yeni teknik direktörünün kısa bir süre içinde açıklanabileceğini aktaran Ilıcalı, şu ifadeleri kullandı:

Bence bir haftadan fazla sürmeyeceğini söyleyebilirim. Teknik direktörlerin olasılığı hakkında çok fazla konuşmak istemiyorum çünkü konuştuğumda kendimi iyi hissetmiyorum. Bu sanki onları yargılamak gibi. Konuştuğumuz tüm teknik direktörlerin çok iyi olduğuna inanıyorum.

"ÜST DÜZEY BİR TEKNİK DİREKTÖR OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ve Al-Ettifaq'ın yardımcı antrenörü Michael Beale içinse Ilıcalı, şunları söyledi:

Emre'nin üst düzey bir teknik direktör olduğunu düşünüyorum. Michael Beale ile konuştuğunuzda ise oyun hakkında çok şey bildiğini anlıyorsunuz.

"BU ANLAŞMALARIN KOLAY ANLAŞMALAR OLMADIĞINI UNUTMAYIN"

Ilıcalı yeni teknik direktörle ilgili sözlerine şöyle devam etti:

Bu anlaşmaların kolay anlaşmalar olmadığını unutmayın. Bu kararlar kolay kararlar değil. Ayrıca şunu da aklımızda tutmalıyız ki yönetici ne kadar başarılı olursa bütçeler o kadar artar, ki bu böyle olmak zorundadır. Bu hayatın kuralıdır. Ne kadar başarılı olursanız, o kadar değerlisinizdir. Başarınızı kanıtladığınızda, daha fazla bütçeniz (talepleriniz) olur.

"RUBEN HARİKA BİR TEKNİK ADAM"

Görevinden ayrılan Ruben Selles için Acun Ilıcalı, şunları dedi:

Ruben harika bir adam ve çok iyi bir teknik direktör olacağını düşünüyorum ancak seçimler yapmalısınız. Bu yüzden sezonu bitirdiğimizde toplantılar yapmak zorundaydık. Bu toplantılarda istediğim şeyin kulüp ve Hull City'yi destekleyen bu güzel insanlar için en iyisi olduğunu açıkça belirttim. Karar vericiler biz olmalıyız. Kararı onaylayacak son kişi benim. Bizim bakış açımıza göre, önümüzdeki sezona kıyasla başarılı olma şansımızı en üst düzeye çıkarmak için değişimin doğru zamanının şimdi olduğunu hissettim.

"BAŞARI İSTİYORUM"

Ilıcalı ayrıca, şu açıklamada bulundu: