SÜRPRİZ İSİM! Acun Ilıcalı Hull City'nin başına o ismi getiriyor! İşte Hull City'nin yeni teknik direktörü..

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City takımının yeni teknik direktörünün belli olduğu iddia edildi. İşte Hull City takımının yeni teknik direktörü olacak o isim..

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'i sezon başında satın alan Acun Ilıcalı takımın başına Şota Arveladze'yi getirmişti.

Acun Ilıcalı Hull City takımına Türkiye'den birçok futbolcu transfer etti. Bu isimler arasında Ozan Tufan, Dimitris Pelkas ve Doğukan Sinik gibi futbolcular bulunuyor.

Lige iyi bir başlangıç yapan Hull City ilk haftalarda elde ettiği skorlar ile üst sıralara tırmandı.

Ancak ilerleyen haftalarda alınan kötü sonuçlar ve üst üste alınan 5 mağlubiyet sonrası teknik direktör Şota Arveladze ile yollar ayrıldı. Şota Arveladze'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna geçici olarak yardımcı antrenör Andy Dawson getirildi.

Yeni teknik direktör arayışına giren Acun Ilıcalı son olarak Blackburn karşısında alınan 1-0'lık mağlubiyet sonrası teknik adam arayışını hızlandırdı.

Yeni teknik direktör belli oldu

Hull City'nin yeni teknik direktörünün belli olduğu iddia edildi. Hull Daily Mail'de verilen habere göre Hull City'de teknik direktörlük görevine Liam Rosenior getirilecek.

Son olarak Derby County takımında yardımcı antrenör olarak görev yapan 38 yaşındaki Rosenior'un 5 Kasım'da oynanacak Milwall maçında takımın başında olması bekleniyor.





