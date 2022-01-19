Acun Ilıcalı, Hull City'yi ne kadara aldı

Ünlü medya patronu Acun Ilıcalı'nın İngiliz takımı Hull City'yi 24 milyon euroya aldığı öğrenildi.

İngiliz ekibi Hull City'i satın alan Acun Ilıcalı'nın, bu alım için ne kadar ücret ödeceği belli oldu.

The Athletic'te yer alan habere göre; 6 aydır Hull City'i satın almak için girişimlerde bulanan Acun Ilıcalı'nın, Allam ailesiyle yaklaşık olarak 24 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardığı açıklandı.

24 SAAT İÇİNDE AÇIKLANABİLİR

Yapılacak duyurunun daha önce İngiliz Futbol Ligi'nden onay beklemek zorunda kaldığı ancak açıklamanın 24 saat içerisinde yapılmasının artık mümkün olduğu kaydedildi.

İngiliz medyasının haberinde, İngiliz Futbol Ligi ile 19 Ocak'ta yapılacak toplantının ardından, devir sözleşmenin imzalanmasının beklendiği aktarıldı.