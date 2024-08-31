Acun Ilıcalı: Amrabat 10 teklif aldı, hepsini reddetti Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Sofyan Amrabat için düzenlenen imza töreninde "Sofyan Amrabat 10 teklif aldı. Hepsini reddetti, dik durdu ve kulübüne sadece 'Ben Fenerbahçe'ye gitmek istiyorum' dedi" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi

Fenerbahçe, Fiorentina takımında forma giyen Fas milli takım oyuncusu Sofyan Amrabat’ı satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Dün İstanbul'a gelen 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, bugün kendisini sarı-lacivertli yapan sözleşmeyi imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, şöyle denildi:

Hoş geldin Sofyan Amrabat. Kulübümüz, Fiorentina takımında forma giyen Fas Milli Takım oyuncusu Sofyan Amrabat’ı satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık olarak kadrosuna katmıştır. Yeni futbolcumuza sarı lacivert çubuklu forma altında şampiyonluklarla dolu bir kariyer diliyoruz.

İMZA TÖRENİ YAPILDI

Yaşanan bu gelişmenin ardından ise Sofyan Amrabat için imza töreni düzenledi.

Basın mensuplarının önünde gerçekleşen törene Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı da katıldı.

"TAVİZ VERMEDİ"

Acun Ilıcalı, sözlerine şu şekilde başladı:

Sofyan bize inandı. Biz de ona inandık. Sofyan Amrabat bu süreçte çok ciddi teklifler almasına rağmen bize verdiği sözden taviz vermedi. Son derece dik durdu. Fenerbahçe bugün sadece bir futbolcu değil, çok büyük bir karakter transfer etti.

"TARİHİ BİR GÜN"

Tarihi bir gün olduğunun altını çizen Ilıcalı, şunları dedi:

Bizim için tarihi bir gün. Uzun zamandır hayalimiz olan, Fenerbahçe'de görmek istediğimiz Sofyan Amrabat'ı takımımıza kattık.

"1 NUMARA AMRABAT"

Mourinho'nun 1 numaralı hedefinin Amrabat oldunu söyleyen Ilıcalı, şu ifadeleri kullandı:

Hocamız Jose Mourinho'nun 1 numarası Sofyan Amrabat'tı. Hocamıza yine en istediği oyuncuyu getirebildiğimiz için mutluyuz.

"SATRANÇ OYNUYORUZ"

Fenerbahçe Asbaşkanı sözlerine şöyle devam etti:

Bana 'Koy parayı al Acun.' diyorlar. Öyle bir sistem yok. Burada kurallar var. Finansal Fair-Play var. Bu sistem içerisinde satranç oynuyoruz. Her dakika, her kuruşu hesaplıyoruz.

"HEPSİNİ REDDETTİ"

Amrabat'ın gelen teklifleri kabul etmediğini belirten Ilıcalı, şöyle konuştu:

Sofyan Amrabat 10 teklif aldı. Hepsini reddetti, dik durdu ve kulübüne sadece 'Ben Fenerbahçe'ye gitmek istiyorum' dedi. Sadece son gün 3 İngiltere, 1 İspanya'dan toplam 4 transfer teklifi aldı. O dik durdu ve kazanan Fenerbahçe oldu.

"FENERBAHÇE FARKI"

Transfer süreci hakkında konuşan Ilıcalı, şu sözleri sarf etti:

Transfer süreci benim için zor geçti. Şu anda bu yaz için vaktimin çok ciddi bölümünü kulüpte geçiriyorum ve bir yandan da bi kulüp sahibi olarak şunu söyleyebilirim, orada sistem böyle değil. Burada başkan olmadığım için operasyonun içine daha çok girmem gerekti. Sonu mutlu olunca insan çok mutlu olur ya onun mutluluğunu yaşıyorum. Transfer etmek istediğimiz futbolcuların hepsini transfer etmeyi başardık. Fenerbahçe farkı. 8 saat boyunca telefondaydım. En son gece 2'ydi telefon hiç durmamıştı. Ama bunlar hayalini kurduğum şeylerdi. Başkanımıza teşekkür ediyorum bana bu fırsatı verdiği için.

"HOCAMIZIN İSTEĞİ YOK"

Ilıcalı, Jose Mourinho'nun transfer isteği olmadığını belirtti.

Hocamızın 'bana mutlaka sol bek alın ya da başka oyuncu alın' diye bir isteği yok.

"AYRILIK YOK"

Acun Ilıcalı, takımda ayrılık yaşanmayacağını söyledi.

Fenerbahçe'de yeni bir ayrılık söz konusu değil şu anda. Takımdan ayrılacak futbolcu şu anda takımda bulunmuyor.

"ÇOK ETKİLENDİM"

Ilıcalı, sözlerini şöyle noktaladı: