Acun Ilıcalı: Kaçak yayın Türk futbolunu öldürüyor

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9 haftası geride kalan İngiltere Championship'te 16 puan toplayarak 5. sırada yer alan Hull City'nin sahibi olan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Türk futbolundaki illegal yayın sorunu hakkında açıklamalarda bulundu.

"Anadolu takımının kasasına para girmiyor"

Beyaz Futbol yayınına telefonla bağlanan Acun Ilıcalı, canlı yayında şu ifadeleri kullandı:

Kaçak yayın Türk futbolunu öldürüyor. Anadolu takımları naklen yayın gelirleriyle transfer yapıyor ve naklen yayın gelirleri ciddi düştü. En önemli gelirleri bu. Canlı yayını da korsana kaptırdık. Anadolu takımının kasasına para girmiyor. Anadolu takımları maalesef şu anda eski ekonomilerinin 5'te 1'ine düştüler. Büyükler %30, %40 kaybetti. Anadolu takımı %90 kaybetti. Türk futbolunda bundan sonra birçok Anadolu takımının belki de kapandığını göreceğiz. Naklen yayın gelirleri buharlaştı.