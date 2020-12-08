Acun Ilıcalı: Kulüp yönetmek PlayStation'daki gibi değil

Hollanda Ligi takımlarından Fortuna Sittard'ın sahibi Acun Ilıcalı, devre arasında doğru hamleler yaparak üst sıralara tırmanacaklarını söyledi.

Ünlü televizyoncu ve kulüp sahibi Acun Ilıcalı, YouTube'da bir programa katıldı.

Willem II'yi 3-2 yenerek bu sezonki ilk galibiyetini alan Fortuna Sittard'ın ligdeki durumunu değerlendiren Ilıcalı, "Fortuna Sittard bizim için iyi bir proje ve baktığınız zaman Hollanda Ligi'nin köklü kulüplerinden biri. Şu anda Sittard'da biz görevliyiz, sahibi ben olmuş oldum. Şu anda çok erken, ligin sonuncusuyuz, düşme riskimiz var." dedi.

"KEŞKE PLAYSTATION'DAKİ GİBİ OLSA"

Hollanda ekibinin başkanı, "Takımı daha yeni aldık ve devre arasından önce bir operasyon yapma şansım yok. Takımı satın alma işleri öyle kolay değil, keşke PlayStation'daki gibi olsa ama öyle değil." şeklinde konuştu.

"ÜST SIRALARA TIRMANACAĞIZ"

Üst sıralara tırmanacaklarını iddia eden Ilıcalı, "Doğru hamleler ile üst sıralara doğru yükseleceğiz. Futbola konsantreyim ama doğru isimlerle çalışıyorum. Şimdi o ekibi oluşturuyorum ve bir süre sonra bu ekiple çalışmaya başlayacağım ve güzel şeyler de olacak." ifadelerini kullandı.