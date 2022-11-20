Acun Ilıcalı: Lionel Messi mutlu sona ulaşacak

Ünlü medya patronu Acun Ilıcalı, Lionel Messi'nin Dünya Kupası'nda mutlu sona ulaşacak isim olduğunu söyledi. Ilıcalı, "Turnuvanın adamı Lionel Messi olacak" dedi.

2022 Dünya Kupası bugün başladı.

Birbirinden zorlu mücadelelere sahne olacak Dünya Kupası öncesinde bazı ünlü isimler de favorilerini açıkladı.

Bunlardan biri de ünlü medya patronu ve Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı oldu.

"Messi'nin turnuvası olacak"

Ilıcalı yaptığı açıklamada, finalde Arjantin ve Brezilya'nın rekabet edeceğine inandığını söylerken, "Kupayı Messi alır diye düşünüyorum. Bu turnuva Messi'nin turnuvası olacak ve Arjantin mutlu sona ulaşacak." dedi.

Ünlü ismin sözlerine Ronaldo fanlarından tepki gelirken Messi hayranları da Ilıcalı'ya destek oldu.