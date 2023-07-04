Acun Ilıcalı: Ozan Tufan Türkiye'ye dönmek istemiyor

Türkiye'ye gelen Hull City'nin düzenlediği basın toplantısında konuşan kulüp başkanı Acun Ilıcalı basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Hedeflerinin Premier Lig olduğunun altını çizen Acun Ilıcalı, Ozan Tufan'ın geleceği hakkında açıklama yaptı.

Şu anda milli futbolcunun Türkiye'ye dönmek istemediğini belirten Acun Ilıcalı, şunları söyledi:

Beşiktaş benim için çok değerli bir camia. Beşiktaş'ın değeri her zaman benim için büyüktür. Bazı konuşmalar olması normal. Ozan çok değerli, Beşiktaş çok değerli. Bu ikisinin buluşması normal olurdu ama biz olmasaydık. Normal şartlarda Ozan beşiktaş'a giderdi. Ona biz İngiltere'de çok güzel bir ortam sağladık. Hull City maçlarının bir bölümünde mutlaka tezahüratlar yapıyorlar ona. Premier Lig hayalini taşıdığı için, bizimle Premier Lig'i zorluyor durumda. Buradaki konu Beşiktaş'ı tercih etmemesi değil. Türkiye'ye dönmek istemiyor şu anda. Şu anda çok mutlu. Bu sene bizim için çok özel bir sene. Bizimle birlikte kalacak.