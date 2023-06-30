Acun Ilıcalı: Premier Lig için her şeyi yapacağız Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, gelecek sezon için hedeflerini anlattı. Ilıcalı, turuncu-siyahlı ekibi Premier Lig'e taşımak için her şeyi yapacaklarını söyledi.

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'nin sahibi olan Acun Ilıcalı geçtiğimiz ay Avrupa'dan bir kulüp daha satın almıştı.

İrlanda Ligi ekiplerinden Shelbourne'ü de satın alan Acun Ilıcalı, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Heyecanlı olduğunu belirten Ilıcalı, şunları söyledi:

Çok heyecanlıyım. Bu 5 günde gerçekleşen bir hikaye değil. Aylar sürdü. Her şeyi imzaladığımız ve artık kulübün sahibi olduğumuz için mutluyuz. Hedefimiz bu güzel kulübü zaferlerle dolu günlere götürmek. Bundan çok uzakta değiliz.

"İrlandalılar ve Türkler benzer insanlar"

Acun Ilıcalı, Türkler ve İrlandalıların birbirlerine benzediğini söyledi.

İrlanda hakkında geçmişimden gelen güzel duygularım var. İrlandalılar ve Türkler benzer insanlar, tutkuluyuz. Burada olmaktan mutluyum ve son derece pozitifim. Takımım için iyi ve parlak bir gelecek umuyorum. İyi insanların her zaman kazandığına inanıyorum. Burada çok fazla iyi insan var. Şehirden ve ülkeden büyük bir enerji hissediyorum.

"Hull City'i Premier Lig'e çıkarmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız"

Hull City hakkında da konuşan Ilıcalı sözlerini şöyle sürdürdü:

Hull City'i Premier Lig'e çıkarmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Her zaman daha fazlasına sahip olduğunuzda daha başarılı olabileceğinize inanırım. Başka bir kulübe daha ihtiyacımız vardı. Portekiz'den Belçika'ya kadarbazı iyi fırsatlar yakaladık. Burada keşfettiğimiz şey ise Dublin'de gizli bir hazine olduğu ve bunun adının da Shelbourne olduğuydu. Burada insanları mutlu etmek için varız.

"Shelbourne projesi, bireysel bir projedir"

Önceliklerinin stadyum olduğunu belirten Acun Ilıcalı, açıklamalarını şu şekilde noktaladı: